Водителю порезали шины после спора на парковке

Конфликт двух водителей на парковке у ресторана в Калиме закончился привлечением полиции. Один из мужчин порезал шины на автомобиле другого, после чего был вынуждены в полиции заплатить компенсацию. Публичной история стала по распоряжению начальника полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга.

Новости Пхукета

27 Июня 2022, 02:04 PM

Двоих водителей вызвали в полицию Патонга после спора на парковке. Фото: Полиция Патонга