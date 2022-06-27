Водителю порезали шины после спора на парковке

Как следует из сообщения полиции Патонга, конфликт между водителями произошел у ресторана Somtum Yum Pao в Калиме около 17:20 вторника, 21 июня. Водитель А на белом седане Mitsubishi припарковался у заведения, где уже находилась машина водителя В, который заявил, что первый перекрыл ему выезд. Мужчины ни о чем не договорились: водитель А просто ушел обедать в ресторан, а водитель В в это время сходил за ножом и затем порезан шины на автомобиле первого.
После инцидента обоих шоферов, национальность и имена которых не указаны, вызвали в полицейский участок Патонга. Там они в присутствии сотрудников правоохранительных органов «примирились», также первый мужчина согласился принять от второго компенсацию за колеса в размере 1 тыс. бат. От подачи заявления против обидчика он отказался.
В отчете полиции Патонга указывается, что участок информирует общественность об инциденте по распоряжению генерала Сириконга, «чтобы люди были в курсе того, что произошло». Также в сообщении указывается, что шеф полиции Пхукета призвал жителей Патонга быть «хорошими хозяевами» своего общего дома в глазах приезжающих на остров туристов и «поддерживать имидж Патонга как туристического направления».