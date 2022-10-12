Водителю грузовика в Чалонге вынесли предупреждение за грязные колеса

Сотрудники муниципалитета Чалонга вынесли предупреждение водителю грузовика, покинувшего стройплощадку в районе Soi Ta-Ied с немытыми колесами и оставившего грязевые следы на Chao Fa East Rd.

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Оставшиеся на асфальты грязевые следы в течение нескольких часов напоминали о себе пылевой взвесью в воздухе. Фото: Муниципалитет Чалонга

Оставшиеся на асфальты грязевые следы в течение нескольких часов напоминали о себе пылевой взвесью в воздухе. Фото: Муниципалитет Чалонга

Оставшиеся на асфальты грязевые следы в течение нескольких часов напоминали о себе пылевой взвесью в воздухе. Фото: Муниципалитет Чалонга

Как сообщил муниципалитет, информация о загрязнении дороги была получена около 11:40 утра 11 октября. По распоряжению мэра Чалонга Тханапорн Онг-Сантипхап сотрудники районной администрации провели инспекцию, установили виновного и вынесли вему предупреждение.

Муниципалитет Чалонга не указал, какой именно компании принадлежал грузовик, покинувший стройплощадку без обязательного мытья колес.

Администрация района напомнил, что жители могут сообщать о проблемах, внимания районных властей, по телефону 076-383-775.