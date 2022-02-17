Водителям грозят тюрьмой за сбитых слонов

Официальные лица озаботились частыми случаями гибели слонов на отрезке трассы 1399 между тамбонами Ванг-Донг и Чонг-Садао в провинции Канчанабури. Власти ввели там ограничение скорости в 6- км/ч b установили 35 знаков, предупреждающих о пересекающих проезжую часть диких животных. Наказание за сбитого слона – до 10 лет тюрьмы/или до 1 млн бат штрафа. При этом ведомства, занимающиеся охраной дикой фауны, обещают строго применять меры в отношении водителей.

Новости Пхукета

18 Февраля 2022, 09:00 AM

На отрезке дороги в Канчанабури, который часто переходят слоны, установили 35 предупреждающих знаков. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, строгое предупреждение было озвучено после серии ДТП, в которых гибли или получали травмы дикие слоны. В частности, газета приводит фотографию слона, найденного мертвым в джунглях после того, как в него врезался пикап. Водитель автомобиля не пострадал, но две его пассажирки получили травмы (масса взрослого азиатского слона может превышать 5 тонн).

Глава природного заказник Salak Phra Wildlife Sanctuary Пайтун Интхабут пояснил, что слоны часто переходят 15-километровый участок шоссе 1399, когда в поисках пищи мигрируют с одной кормовой площадки на другую. Господин Интхабут отметил, что после установки 35 предупреждающих знаков ни один водитель уже не сможет сказать, что был не в курсе возможного появления слона на дороге и ответственности за причинение вреда животному.

На частые инциденты со слонами обратило внимание Министерство природных ресурсов и окружающей среды, которое и отдало руководству природного заказника распоряжение принять меры по защите животных от травм и гибели.

«Если водитель нарушит ограничение скорости и врежется в слона, он будет привлечен к ответственности», – заявил господин Интхабут и назвал приведенный в начале статьи максимальный размер наказания: до 10 лет тюрьмы и/или до 1 млн бат шрафа.

Также закон предусматривает выплату компенсации за каждое животное, которому был причинен вред. Размер выплаты – «сотни тысяч бат».

Господин Интхабут подчеркнул, что наказание последует независимого от того, умышленным был наезд на животное или случайным. При этом руководитель природного заказника не уточнил, имели ли место случаи, когда водитель умышленно врезался в слона.

В случае, если сбивший слона водитель скроется с места преступления и не попытается оказать пострадавшему животному помощи, наступает ответственность по Закону о дорожном движении. Максимальное наказание – до трех месяцев тюрьмы и/ 2-10 тыс бат штрафа.

Последний случай столкновения автомобиля со слоном на отрезке трассы 1399 между Ванг-Донг и Чонг-Садао произошел, по всей видимости, 1 февраля. Сотрудники национального парка обнаружили в джунглях следы животного, по которым установили, что у него была повреждена левая задняя нога. Самого слона найти не удалось. Информация о том, кто и на каком транспорте сбил животное, в публикации Bangkok Post отсутствует.