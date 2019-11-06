Водителям автобусов напомнили об опасности трассы Кату-Патонг

Руководство провинции собрало представителей транспортных компаний, занимающихся автобусными перевозками, на обучающий семинар, посвященный движению по печально известной горной дороге, ведущей из Кату в Патонг.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 11:14 AM

Аварии на холме в Патонге в сентябре прошлого года. Водитель объяснил ДТП отказом тормозов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Семинар для представителей транспортных кампаний прошел в отеле A2 Poll Resort во вторник, 5 ноября, сообщила PR-служба администрации Пхукета. Со стороны органов власти участие в нем приняли вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай и глава местного офиса Департамента наземного транспорта Баньят Кантха.

Господин Кантха отметил, что добраться до Патонга можно не только со стороны Кату, но именно эта дорога является самой популярной у водителей автобусов и именно на ней «происходит большая часть аварий».

Господин Кантха подчеркнул, что в результате ДТП не только получают травмы и гибнут люди, но и наносится вред туристическому имиджу Пхукета.

«Поэтому необходимо, чтобы и водители, и операторы транспортного бизнеса работали над предотвращением и снижением числа дорожных аварий», – заявил господин Кантха.

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта подчеркнул, что водители должны быть готовы к условиям движения по дороге из Кату в Патонг, а транспортные средства должны поддерживаться в исправном техническом состоянии и соответствовать стандартам Департамента наземного транспорта.

Какое-либо упоминанием действующих на трассе ограничений на движение тяжелого транспорта (в час пик им пользоваться дорогой запрещено) в сообщении PR-службы отсутствует. Официально об отмене данного ограничения не сообщалось.