Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Водителям автобусов напомнили об опасности трассы Кату-Патонг

Руководство провинции собрало представителей транспортных компаний, занимающихся автобусными перевозками, на обучающий семинар, посвященный движению по печально известной горной дороге, ведущей из Кату в Патонг.

Новости Пхукета

6 Ноября 2019, 11:14 AM
Аварии на холме в Патонге в сентябре прошлого года. Водитель объяснил ДТП отказом тормозов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Аварии на холме в Патонге в сентябре прошлого года. Водитель объяснил ДТП отказом тормозов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Семинар для представителей транспортных кампаний прошел в отеле A2 Poll Resort во вторник, 5 ноября, сообщила PR-служба администрации Пхукета. Со стороны органов власти участие в нем приняли вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай и глава местного офиса Департамента наземного транспорта Баньят Кантха.

Господин Кантха отметил, что добраться до Патонга можно не только со стороны Кату, но именно эта дорога является самой популярной у водителей автобусов и именно на ней «происходит большая часть аварий».

Господин Кантха подчеркнул, что в результате ДТП не только получают травмы и гибнут люди, но и наносится вред туристическому имиджу Пхукета.

«Поэтому необходимо, чтобы и водители, и операторы транспортного бизнеса работали над предотвращением и снижением числа дорожных аварий», – заявил господин Кантха.

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта подчеркнул, что водители должны быть готовы к условиям движения по дороге из Кату в Патонг, а транспортные средства должны поддерживаться в исправном техническом состоянии и соответствовать стандартам Департамента наземного транспорта.

Какое-либо упоминанием действующих на трассе ограничений на движение тяжелого транспорта (в час пик им пользоваться дорогой запрещено) в сообщении PR-службы отсутствует. Официально об отмене данного ограничения не сообщалось.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция получила приказ усилить борьбу с преступностью к Лой Кратхонгу
Россиянин утонул на пляже Карон
В новогодней лотерее Красного Креста снова разыграют таунхаус и автомобиль
Турист из Японии утонул во время экскурсии в бухту Пиле
Красный Крест начал донорскую кампанию в трех андаманских провинциях
Паклок частично останется без электричества 7 ноября
Пхукет оценивает последствия локальных наводнений 31 октября
Рыбак нашел в море тело пропавшего на Лайане местного жителя
Автомобиль вылетел с дороги на севере Пхукета
Движение в Патонге ограничат 1 ноября для проведения традиционного парада
Турист из Белоруссии пропал в море у пляжа Найтон
Unilever и TAT запускают пилотный проект по переработке пластика в Краби
Значительная часть Чалонга останется завтра без воды
Тоннель у аэропорта завершен в срок
Женщина арестована при попытке провезти наркотики на Пхукет внутри плюшевой свинки

 

SKYPARK
Thai Residential
Ocean Marina Pattaya Boat Show
QSI International School Phuket

 