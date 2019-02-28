Водителя тук-тука разыскивают за нападение на туристку

Полиция Чернг-Талей обратилась к коллегам из Патонга с запросом на установление личности и розыск водителя тук-тука, подозреваемого в причинении физического вреда туристке из Китая.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2019, 09:46 AM

Фото: Songpol Watsang

Полиция Чернг-Талей получила сообщение о нападении на туристку из Китая около 3:30 утра среды, 27 февраля. О происшествии в участок сообщил помощник деревенского старосты четвертого мубана Сонгпон Ватсанг. Потерпевшая, по его словам, дожидалась полиции в поселке Trichada Villas.

Прибывший по вызову младший лейтенант Суварин Муадмуангронг обнаружил на указанной в сообщении вилле группу из нескольких китайских туристок, у одной из которых был рассечен лоб над левой бровью. Приехавшие следом парамедики оказали женщине первую помощь, после чего отвезли в больницу Thalang Hospital для обследования.

Женщина, имя которой не названо, объяснила, что отдыхала в Патонг в компании подруг, а после полуночи направилась домой на тук-туке. По дороге у пассажирок произошел некий конфликт с водителем, в ходе которого шофер ударил туристку. Обстоятельства этой части происшествия в настоящий момент неизвестны. При этом женщины смогли добраться до виллы на другом такси и сфотографировать номерные знаки тук-тука, с водителем которого у них произошел конфликт. Снимок был передан в полицию Чернг-Талей.

О задержании водителя тук-тука пока не сообщалось.