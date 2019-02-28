Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Водителя тук-тука разыскивают за нападение на туристку

Полиция Чернг-Талей обратилась к коллегам из Патонга с запросом на установление личности и розыск водителя тук-тука, подозреваемого в причинении физического вреда туристке из Китая.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2019, 09:46 AM
Фото: Songpol Watsang

Фото: Songpol Watsang

Полиция Чернг-Талей получила сообщение о нападении на туристку из Китая около 3:30 утра среды, 27 февраля. О происшествии в участок сообщил помощник деревенского старосты четвертого мубана Сонгпон Ватсанг. Потерпевшая, по его словам, дожидалась полиции в поселке Trichada Villas.

Прибывший по вызову младший лейтенант Суварин Муадмуангронг обнаружил на указанной в сообщении вилле группу из нескольких китайских туристок, у одной из которых был рассечен лоб над левой бровью. Приехавшие следом парамедики оказали женщине первую помощь, после чего отвезли в больницу Thalang Hospital для обследования.

Женщина, имя которой не названо, объяснила, что отдыхала в Патонг в компании подруг, а после полуночи направилась домой на тук-туке. По дороге у пассажирок произошел некий конфликт с водителем, в ходе которого шофер ударил туристку. Обстоятельства этой части происшествия в настоящий момент неизвестны. При этом женщины смогли добраться до виллы на другом такси и сфотографировать номерные знаки тук-тука, с водителем которого у них произошел конфликт. Снимок был передан в полицию Чернг-Талей.

О задержании водителя тук-тука пока не сообщалось.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Туристку из Франции оштрафовали и депортировали за электронную сигарету
Thai Airways отменила рейс в Москву из-за конфликта в Кашмире
В протекающем через Банг-Тао канале установили систему озонирования воды
Граждане России, Киргизии, Украины и Молдавии задержаны за нелегальную работу на Пхукете
Гражданин Мьянмы утонул при попытке переплыть водохранилище в Чалонге
Ао-Нанг и другие туристические места решено полностью избавить от бродячих собак
На Пхукете уничтожили контрафакта на 1 млрд бат
Автомобиль врезался в ограду памятника Героиням на Пхукете
В Пханг-Нга решают судьбу напавшего на туристов слона
Шесть человек погибли в ДТП по пути с Пхукета в Бангкок
Дайв-бот затонул у Симиланских островов
В Патонге организовали бесплатную раздачу мотошлемов
Двух туристов из Эстонии, решивших поспать на козырьке отеля, доставили в полицию
В Ао-Нанге начался отлов бродячих собак после нападения стаи на ребенка
На Пхукете перехватили 100 кг кратома

 

Laguna Property
MontAzure
Laguna Phuket Marathon 2019
Sunday Brunch Club
Express Carpet and Decor
Thai Residential
777 Beach Condo

 