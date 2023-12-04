Водителя такси Grab избили у пляжного клуба в Банг-Тао

Полицейский участок тамбона Чернг-Талей проводит проверку по заявлению шофера Grab, который сообщил, что был избит таксистами за работу на их эксклюзивной территории у пляжного клуба Maya. Нападение было совершено субботним вечером 2 декабря, заявление принял подполковник Кхаджонкиет Кхамвичайрат. Имя пострадавшего публично не называется, но известно, что мужчина – уроженец провинции Транг.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

По словам водителя, нападение на него было совершено после 23:30 вечера 2 декабря у Maya Beach Club рядом с пляжем Банг-Тао в районе комплекса Laguna Phuket.

У заведения, как и у многих других выгодных локаций, дежурят местные таксисты, считающие себя обладателями эксклюзивных прав на развоз посетителей пляжного клуба.

К приехавшему за клиентами 25-летнему водителю Grab сперва подошел некий мужчина и поинтересовался, с какой целью он приехал. Затем, непосредственно перед посадкой пассажиров в авто, в кузов машины прилетел некий объект, после чего появились двое мужчин с палками в руках.

«Ты не расслышал?» – спросил один, имея в виду предыдущий разговор, после чего оба начали толкать и бить оппонента. Мужчина покинул территорию и поехал в полицейский участок тамбона Чернг-Талей, где подал заявление. Заявление было зарегистрировано в 00:01 ночи 3 декабря, поскольку долго ехать пострадавшему не пришлось: клуб Maya находится ровно в 2 км по прямой от полицейского участка.

Затем водитель Grab получил в Thalang Hospital справку, подтверждающую побои. Среди прочего в ней говорится, что у водителя диагностировали повреждение легкого. Затем шофер покинул Пхукет и уехал в провинцию Транг, уроженцем которой является. Мужчина объяснил это опасениями за безопасность.

В сообщениях о происшествии, которые опубликовали пхукетские СМИ, ничего не говорится о двух туристах, которые заказали Grab, чтобы доехать на такси от Maya до Камалы.

Ни полицейский участок тамбона Чернг-Талей, ни центральный отдел провинциальной полиции Пхукета не комментировали инцидент. При этом произошел он на следующий день после того, как Пхукет проводил публичную демонстрацию работы спасателей и полицейских, направленную на то, чтобы туристы на сомневались в безопасности отдыха на острове. На мероприятие были приглашены представители иностранных дипмиссий, которые должны были содействовать распространению информации о том, как безопасен и комфортен для отдыха Пхукет.