Водителя школьного автобуса обвинили в домогательствах к ребенку

Мать пхукетской школьницы подала заявление в полицию, в котором обвинила водителя школьного автобуса в том, что он приставал к ее семилетней дочери.

17 Ноября 2017 10:30:17

Фото: Phuket REC / Facebook

Заявление было подано 16 ноября, дело принял в работу полицейский участок округа Мыанг-Пхукет. В заявлении утверждается, что 10 ноября семилетняя ученица одной из школ Пхукет-Тауна стала жертвой сексуальных домогательств со стороны водителя школьного автобуса по пути в школу. При этом в тексте заявления, копия которого есть в распоряжении The Phuket News, фигурируют слова и «домогательство», и «изнасилование».

Имени школьницы полиция не раскрывает, водителя же полицейские именуют просто Ниватом, не уточняя, реальное ли это им или нет.

Инспектор полиции Нучари Лонгкэу подтвердила прессе, что по следам заявления было возбуждено дело о преступных действия сексуального характера в отношении лица не достигшего возраста 13 лет. По ее словам, заявительница полагает, что ее дочь может быть не единственной жертвой, в связи с чем полиция намерена опросить других родителей, чьи дети ходят в ту же самую школу.

Комментируя поданное в полицию заявление, мать девочки отметила, что перед обращение в правоохранительные органы беседовала с водителем, которого считает насильников.

«Я напрямую спросила его об этом. Он все отрицал и заявил, что ребенок просто его неправильно понял. Он сказал, что лишь проявлял любовь и заботу, но ничего предосудительного не делал», – заявила женщина.