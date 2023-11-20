Водителя с поддельными номерами арестовали, когда он решил сходить в полиции в туалет

Пхукетский отдел полиции по обеспечению порядка на скоростных магистралях (Highway Police) арестовал водителя, установившего на свою машину поддельные номера, чтобы его не нашла финансовая организация, которой он не выплатил кредит за авто. Шофера арестовали после того, как он сам остановился у опорного пункта Highway Police на Thepkrasattri Rd. По всей видимости, мужчина заехал к полицейским, чтобы сходить у них в туалет, хотя за 3 минуты до этого проезжал заправку Shell с общественной уборной.

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Водитель авто с поддельными номерами был арестован на пункте Highway Police, где сам остановился по личной надобности. Фото: Highway Police

Водитель авто с поддельными номерами был арестован на пункте Highway Police, где сам остановился по личной надобности. Фото: Highway Police

Водитель авто с поддельными номерами был арестован на пункте Highway Police, где сам остановился по личной надобности. Фото: Highway Police

Сообщение о курьезном аресте на Пхукете было опубликована на общенациональной странице Highway Police в Facebook днем 18 ноября. Дата самого ареста в публикации не указывается, но на фотографиях с места событий четко опознается пункт дорожной полиции на Thepkrasattri Rd. в Мыанг-Мае.

Согласно сообщению полицейских, дежуривший на пункте сотрудник обратил внимание на стоявший у туалета черный седан Toyota Vios с бангкокскими номерами временной регистрации красного цвета.

Неназванный полицейский дождался водителя, после чего в присутствии шофера проверил автомобиль по базе данных. Оказалось, что владелец уже получил на эту машину постоянные черно-белые номера.

Мужчина сознался, что купил подделки в интернете и установил их на авто, чтобы его не нашла финансовая организация, в которой он взял кредит на покупку автомобиля.

Мужчину арестовали по обвинению в подделке государственных документов и знаков, после чего доставили в полицейский участок Таланга. Полицейские не уточнили, связались ли они с компанией, которая разыскивала автовладельца в связи с кредитом.