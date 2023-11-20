Водителя с поддельными номерами арестовали, когда он решил сходить в полиции в туалет

Сообщение о курьезном аресте на Пхукете было опубликована на общенациональной странице Highway Police в Facebook днем 18 ноября. Дата самого ареста в публикации не указывается, но на фотографиях с места событий четко опознается пункт дорожной полиции на Thepkrasattri Rd. в Мыанг-Мае.
Согласно сообщению полицейских, дежуривший на пункте сотрудник обратил внимание на стоявший у туалета черный седан Toyota Vios с бангкокскими номерами временной регистрации красного цвета.
Неназванный полицейский дождался водителя, после чего в присутствии шофера проверил автомобиль по базе данных. Оказалось, что владелец уже получил на эту машину постоянные черно-белые номера.
Мужчина сознался, что купил подделки в интернете и установил их на авто, чтобы его не нашла финансовая организация, в которой он взял кредит на покупку автомобиля.
Мужчину арестовали по обвинению в подделке государственных документов и знаков, после чего доставили в полицейский участок Таланга. Полицейские не уточнили, связались ли они с компанией, которая разыскивала автовладельца в связи с кредитом.