Водителя минивэна привлекут к ответственности за гонки на трассе

Офис Департамент наземного транспорта в провинции Сураттхани примет меры в отношении водителя междугороднего минивэна, чья агрессивная езда напугала пассажиров. Также к ответственности будет привлечен владелец транспортного средства.

3 Сентября 2018 09:52:39

Фото: Pimpaka Ritraksa / Facebook

Департамент наземного транспорта отреагировал на резонансную публикацию в Facebook, сделанную пассажиркой междугороднего микроавтобуса Сураттхани-Пхукет.

В пятницу, 31 августа, Пимпака Ритракса написала в соцсети о своих впечатлениях от поездки с водителем Ватчаяном Йонгбангтраем, который разгонялся на трассе до 130 км/ч, регулярно совершал обгоны и игнорировал просьбы пассажиров сбросить скорость.

Как пишет Bangkok Post, публикация привлекла внимание господина Манопа Суттхипонга, возглавляющего офис Департамента наземного транспорта в провинции Сураттхани. По словам господин Суттхипонга водитель Ватчаян Йонгбангтрай и владелец минивэна Чанранонг Бунджуй будут вызваны в офис для привлечения к ответственности.

Первом грозит приостановка действия водительских прав на 30 дней. Второму – наказание за нарушение общественной безопасности и не соблюдение требования об обязательной работе GPS-передатчика на транспортном средстве (господин Суттхипонг не уточнил, что именно может грозить владельцу минивэна за эти нарушения).

Как указывала в своей публикации госпожа Ритракса, водитель Ватчаян Йонгбангтрай не только вел минивэн довольно опасно, но и игнорировал просьбы пассажиров снизить скорость. Пассажирам-иностранцам, которые были недовольны его ездой, он предложил покинуть салон.

Поведение водителя было снято на видео, кроме того госпожа Ритракса опубликовала фотографию спидометра, на котором видно, что в момент фотографирования микроавтобус движется со скоростью 130 км/ч, хотя даже на скоростных трассах максимальная разрешенная скорость составляет 120 км/ч.