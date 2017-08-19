Водителя минивэна наградили за возвращенную туристу сумку

Аэропорт Пхукета наградил 39-летнего водителя Порнпонга Клайтхонгкама, который в прошлую пятницу вернул туристу сумку с 3300 евро наличными.

19 Августа 2017 16:53:52

Госкорпорация АоТ не раскрыла, что именно подарили водителю. Фото: АоТ

Награду водителю вручил генеральный менеджер аэропорта Пхет Чанчарон, сообщила в пресс-релизе госкорпорация Airports of Thailand, управляющая пхукетским аэропортом. Что именно было во врученной шоферу коробке, госкопорация не уточнила.

Порнпонг Клайтхонгкам обнаружил забытую сумку в своем микроавтобусе 11 августа. Когда водитель и полицейские ее открыли, внутри обнаружилось 3300 евро наличными (более 128 тыс. бат). Установление личности владельца сумки много времени не заняло, и уже в тот же день имущество вернули 31-летнему Мохайминуру Резе из государства Бангладеш. Тот сразу же выдал водитель Порнпонгу 200 евро в качестве благодарности.