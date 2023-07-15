Водителя грузовика убило упавшими стойками со стеклом

Полиция тамбона Чернг-Талей проводит расследование в связи с гибелью водителя фуры, обнаруженного мертвыми в кузове своего полуприцепа под упавшими стойками с оконными стеклами. Основная версия предполагает несчастный случай: водитель производил в кузове некие работы, в ходе которых на него рухнул многотонный груз.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Варавут Сенсоб из полиции тамбона Чернг-Талей получил сообщение о смерти 44-летнего водителя около 14:30 дня 14 июля. Инцидент произошел на территории строящегося склада в шестом мубане Чернг-Талей (район пляжа Лайан).

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили грузовик с полуприцепом, в кузове которого, под упавшими стойками со стеклом, находилось тело Читджита Пынгбуна из провинции Накхон-Пханом. Общая масса груза составляла порядка 3 тонн.

Стекло подняли краном, после чего тело было доставлено в больницу Thalang Hospital. Проводится расследование.

Напарник погибшего водителя – 29-летний Аписит Кхумсуван – рассказал полицейским, что они вместе господином Пынгбуном закончили рейс из Бангкока, после чего машину предполагалось разгрузить. Мужчина сообщил, что не знает, как именно погиб его коллега.