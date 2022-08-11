Водителя грузовика Hino задержали после 100-километровой погони

Полиция задержала водителя грузовика, который поздно вечером 9 августа не остановился на пункте дорожного контроля, а затем на протяжении 100 км гнал по дорогам, уходя от погони. Пытаясь скрыться, водитель повредил около десятка других транспортных средств и, по его словам, этого не заметил.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 10:00 AM

Принявший метамфетамин водитель грузовика на протяжении 100 км уходил от полицейской погони, пока у его Hino не лопнуло колесо.

Погоня за белым грузовиком Hino началась в районе 22:00 от пункта дорожного контроля на Srinagarindra Rd. в тамбоне Самронг-Ныа провинции Самут-Пракан, сообщает Bangkok Post со ссылкой на капитана местной полиции Пинита Кэубуруанга. Полицейские бросились преследовать машину, предполагая, что водитель перевозит некий нелегальный груз.

Шофер сначала следовал по Srinagarindra Rd., а затем через две другие дороги выехал на шоссе Phra Ram 2, ведущее в Патхум-Тхани. Преследователи запросили помощи у коллег из патруля скоростных магистралей, но те не смогли перехватить грузовой автомобиль, который пересек Патхум-Тхани и въехал в провинцию Аюттхайя с полицейскими на хвосте.

Полиции на нескольких автомобилях продолжала преследование белого Hino до тех пор, пока в тамбоне Бан-Ма провинции Аюттхайя у грузовика не лопнуло одно из колес. Водителю удалось удержать машину под контролем и остановится на обочине, после чего он выпрыгнул из кабины, но упал в яму с водой, где и был схвачен полицейскими.

Шофером оказался 46-летний Натхапон Ан-Ам. При личном досмотре у него обнаружили в кармане брюк пластиковый пакетик с одной метамфетаминовой таблеткой. Никакого нелегального груза в кузове Hino не нашлось.

На допросе в Самут-Пракане мужчина заявил, что перед рейсом по доставке товаров принял одну таблетку метамфетамина, а ту, что затем нашлась у него в кармане, оставил про запас. На пункте дорожного контроля он не остановился, поскольку испугался, что полицейские выявят, что он управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Господин Ан-Ам добавил, что не заметил, что во время погони повредил десяток других транспортных средств. Впрочем, их владельцы в тот же день начали подтягиваться в полицию Самронг-Ныа, чтобы написать заявления.

Господину Ан-Аму предъявили обвинения в вождении в состоянии наркотического опьянения, нелегальном хранении наркотиков и причинении ущерба имуществу третьих лиц, пишет Bangkok Post.