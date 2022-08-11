Водителя грузовика Hino задержали после 100-километровой погони

Погоня за белым грузовиком Hino началась в районе 22:00 от пункта дорожного контроля на Srinagarindra Rd. в тамбоне Самронг-Ныа провинции Самут-Пракан, сообщает Bangkok Post со ссылкой на капитана местной полиции Пинита Кэубуруанга. Полицейские бросились преследовать машину, предполагая, что водитель перевозит некий нелегальный груз.
Шофер сначала следовал по Srinagarindra Rd., а затем через две другие дороги выехал на шоссе Phra Ram 2, ведущее в Патхум-Тхани. Преследователи запросили помощи у коллег из патруля скоростных магистралей, но те не смогли перехватить грузовой автомобиль, который пересек Патхум-Тхани и въехал в провинцию Аюттхайя с полицейскими на хвосте.
Полиции на нескольких автомобилях продолжала преследование белого Hino до тех пор, пока в тамбоне Бан-Ма провинции Аюттхайя у грузовика не лопнуло одно из колес. Водителю удалось удержать машину под контролем и остановится на обочине, после чего он выпрыгнул из кабины, но упал в яму с водой, где и был схвачен полицейскими.
Шофером оказался 46-летний Натхапон Ан-Ам. При личном досмотре у него обнаружили в кармане брюк пластиковый пакетик с одной метамфетаминовой таблеткой. Никакого нелегального груза в кузове Hino не нашлось.
На допросе в Самут-Пракане мужчина заявил, что перед рейсом по доставке товаров принял одну таблетку метамфетамина, а ту, что затем нашлась у него в кармане, оставил про запас. На пункте дорожного контроля он не остановился, поскольку испугался, что полицейские выявят, что он управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Господин Ан-Ам добавил, что не заметил, что во время погони повредил десяток других транспортных средств. Впрочем, их владельцы в тот же день начали подтягиваться в полицию Самронг-Ныа, чтобы написать заявления.
Господину Ан-Аму предъявили обвинения в вождении в состоянии наркотического опьянения, нелегальном хранении наркотиков и причинении ущерба имуществу третьих лиц, пишет Bangkok Post.