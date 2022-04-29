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Водителя BMW оштрафуют за создание помехи скорой помощи

Полиция Пхукет-Тауна обещала принять меры против водителя седана BMW 320, не уступившего дорогу автомобилю скорой помощи со включенной сиреной и проблесковыми маячками.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 02:37 PM
Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Фото: Анит Дженроб

Водитель седана BMW в течение некоторого времени не позволял скорой помощи обогнать себя. Фото: Анит Дженроб

Начальник полиции Пхукет-Тауна Саравут Чупрасит. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Начальник полиции Пхукет-Тауна Саравут Чупрасит. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели просят не мешать проезду автомобилей скорой помощи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели просят не мешать проезду автомобилей скорой помощи. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об инциденте с автомобилем скорой помощи и седаном BMW с бангкокскими номерами стало известно после публикации видео в Facebook и другие социальных сетях 28 апреля. На записи видно, что водитель легковой машины не только отказывается прижаться к левому краю проезжей части, но и старается держаться на середине дороги, а также периодически сбрасывает скорость без видимой причины.

При этом автор публикации сообщил, что автомобиль экстренной службы в момент происшествия направлялся в больницу Vachira Phuket Hospital с пациентом и спасателями Kusoldharm Foundation.

Комментируя происшествие, начальник полиции Пхукет-Тауна Саравут Чупрасит заявил, что полиции не составит труда установить владельца машины по номерным знакам. Затем будет выяснено, кто именно находился за рулем во время ситуации со скорой помощью. Водитель будет привлечен к ответственности по статье 76 Закона о дорожном движении. В качестве максимального наказания эта статья предусматривает штраф в размере до 500 бат.

В связи с инцидентом сотрудники Kusoldharm Foundation обратились к водителям с просьбой всегда пропуская машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

«Возможно, мы везем человека с серьезными травмами, и каждая доля минуты может быть границей между жизнью и смертью», – сказал спасатель Анит Дженроб.

 

 

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