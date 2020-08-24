Водители такси и минивэнов провели митинг в Сапан-Хине

Водители туристического транспорта, включая такси и микроавтобусы, провели очередной митинг в Сапан-Хине. Шоферы призывают компанию Toyota понять их положение и ввести как минимум трехмесячный мораторий на выплаты по кредитам.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Августа 2020, 11:36 AM

Водители такси и микроавтобусов провели новый митинг в Сапан-Хине. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На первой акции 17 августа в Сапан-Хине собрались около 50 водителей, в эту субботу в мероприятии приняли участие уже около 80 человек. Выросло и количество подписей под петицией в адрес тайского подразделения Toyota – с 700 до 1,1 тыс.

Как заявил представитель митингующих водителей Наронг Чутонг, петиция уже была передана руководству Toyota, но ответа от компании пока не последовало.

«Я уже связался с Toyota Finance Company и Toyota Company и продолжаю следить за судьбой нашего обращения», – заявил он.

Господин Чутонг пояснил, что водителям нужен как минимум трехмесячный мораторий на выплаты по кредитам, а лучше – кредитные каникулы на полгода или год.

«Мы также просим реструктуризации кредитов и перевода их в беспроцентные», – добавил он.

«Мы ждем ответа Toyota на нашу просьбу. Мы сообщим общественности об итогах рассмотрения петиции при ближайшей возможности», – заверил господин Чутонг.