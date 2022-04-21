Водители грузовиков предупредили о росте цен на перевозки на 15-20%

Федерация наземного транспорта Таиланда (LTF) предупредила о том, что операторы автомобильных грузоперевозок будут вынуждены поднять тарифы со следующего месяца, когда правительство перестанет сдерживать цены на дизельное топливо.

Новости Пхукета

22 Апреля 2022, 12:00 PM

Грузовики перед зданием Минэнерго в Бангкоке в феврале (на одной из акции протеста против повышения цен на дизель). Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post