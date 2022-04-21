Водители грузовиков предупредили о росте цен на перевозки на 15-20%

Как заявил председатель организации Апичарт Прайрунгруанг, если правительство «отпустит» цены на дизель, то уже с 1 мая тарифы на перевозки грузов автомобилями вырастут на 15-20%, сообщает Bangkok Post.
Повышение стоимости дизельного топлива, согласно предыдущим заявлениям правительства, будет, во-первых, постепенным, во-вторых, ограниченным – с текущих 30 бат за литр до 32-35 бат за литр (то есть на 6,7-16,6%). Однако господин Прайрунгруанг указывает, что члены его ассоциации и так уже страдают. Одновременно он подчеркивает, что основной удар примут на себя потребители.
«Цена безубыточности для операторов грузовиков – 25 бат за литр дизеля. Мы уже несем бремя. Если государство не предложит никаких мер поддержки, тарифы на грузовые перевозки придется пересмотреть соответствующим образом», – заявил он. – «Каждый бат в плюс к стоимости топлива будет означать трехпроцентный рост тарифов на перевозки грузовыми автомобилями. Это приведет к тому, что производители поднимут цены на свою продукцию минимум на 20%».
Господин Прайрунгруанг предлагает сократить акциз на топливо до уровня 0,2 бата за литр (аналогично с авиационным топливом), а также «заморозить» процент биодизеля в дизельном топливе, что позволит снизить цены на 1,5-2 бата за литр.