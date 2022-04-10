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Водителей такси и автобусов собрали на семинар по работе с клиентами

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) начал очередную кампанию по повышению стандартов обслуживания в общественном транспорте. Первый семинар для водителей такси, тук-туков, автобусов и других транспортных средств, предназначенных не для индивидуального использования, прошел 9 апреля в Bhukitta Boutique Hotel в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

10 Апреля 2022, 03:51 PM
Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета снова пытаются убедить таксистов работать так, чтобы острову не было стыдно. Фото: PR Phuket

Официально открыл семинар вице-губернатор Пхукета Анупап Родкван Йодрабам. Также участие приняли вице-председатель парламентского комитета по туризму Наттхи Тхинсаку и исполняющий обязанности главы PLTO Джатуронг Кэукаси.

В своем выступлении господин Кэукаси отметил, что парк общественного транспорта на Пхукете насчитывает свыше 13,4 тыс. транспортных средств разных типов, включая автобусы, минивэны, тук-туки такси со счетчиками и без (корпоративных такси с зелеными номерами). Количество последних превышает 4,1 тыс.

Господин Кэукаси отметил, что туристы на Пхукете по-прежнему испытывают «проблемы» с тем, что такси «неудобны для поездок». Развивая мысль, он упомянул, что водители по-прежнему позволяют себе злоупотребления в отношении туристов, что «влияет на уверенность туристов и имидж Пхукета и Таиланда, поскольку такие новости появляются в социальных сетях и других каналах распространения информации».

«PLTO считает этот вопрос важным. Поэтому офис вместе с ведомствами всех секторов разработал проект по повышению уровня услуг, оказываемых водителями общественного транспорта и такси на Пхукете», – заявил господин Кэукаси.

По его словам, подготовка водителей будет проводиться в соответствии с указаниями парламентского комитета по туризму и с его бюджетной поддержкой. Практические цели – повышение осведомленности водителей о законах, технологиях, стандартах охраны здоровья, гигиены и безопасности в отношении к транспорту общественного транспорта.

«И водители должны всей душой принять международные стандарты оказания услуг, чтобы клиенты были впечатлены услугами и уверены в транспортной системе ради создания хорошего имиджа туризма на Пхукете», – заявил глава PLTO.

 

 

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