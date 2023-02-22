Водителей просят устанавливать детские автокресла после трагедии под Бангкоком

Директор Национального института развития семьи и детей при Университете Махидола обратился к автовладельцам с призывом оснащать свой транспорт специальными детскими креслами, если они перевозят пассажиров в возрасте до шести лет, которые не могут пристегнуться стандартными ремнями. Доктор Адисак Плитпонкарнпим выступил с обращением после трагедии в Самут-Пракане, где 19 февраля погиб в результате ДТП шестилетний школьник. Пикап, в котором он находился, врезался в отбойник на эстакаде, в результате чего непристегнутого ребенка выбросило из кабины и за пределы эстакады. Упав с высоты 11-этажного здания, мальчик погиб.

Новости Пхукета

22 Февраля 2023, 09:52 AM

Демонстрация использования детских автокресел в Национальном институте развития семьи и детей. Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

Доктор Плитпонкарнпим напомнил, что с прошлого года водители законодательно обязаны использовать детские автокресла или другие сертифицированные решения при перевозке пассажиров в возрасте до шести лет или ростом до 135 см. Однако на практике многие автовладельцы игнорируют данное требование, а полиция закрывает на это глаза, поскольку распространено мнение, что детские кресла «слишком дорогие».

Говоря о ситуации, доктор Плитпонкарнпима затронул не только вопрос сознательности родителей, но и ответственность автомобильных фирм. Директор Национального института развития семьи и детей заявил, что машину нельзя позиционировать как «семейную», если ее базовая комплектация не обеспечивает безопасность всех пассажиров, включая детей. Однако именно так сейчас и происходит, поскольку все машины выходят на рынок со взрослыми ремнями и без каких-либо мер защиты детей.

По словам господина Плитпонкарнпима, использование термина «семейный автомобиль» должно приравниваться к недобросовестной рекламе, если на деле все средства пассивной безопасности защищают только взрослую часть семьи. Специалист призвал органы защиты прав потребителей провести собственную проверку на этот счет и вынести вердикт.

Отдельно доктор Плитпонкарнпим высказался о пикапах. В частности, он заявил, что в них детские кресла нужно устанавливать не на задние, а на передние сидения. При этом, что логично, необходимо отключить соответствующую подушку безопасности, чтобы она не причинила травм ребенку.

Примечательно, что глава Национального института развития семьи и детей не спорит с тем, что детские автокресла якобы «слишком дорогие», и призывает правительства принять меры для того, чтобы они стали доступнее.

«Закон о детских автокреслах был принят ради общей безопасности всех участников дорожного движения. Однако покупка кресла не должна становиться финансовой ношей для автовладельца. Правительству следует снизить ввозные пошлины на кресла для детей, чтобы они были доступны для всех семей», – заявил директор Национального института.

Цены на самые дешевые детские автокресла на Lazada начинаются от нескольких сотен бат, качественные модели от проверенных производителей могут стоить от 2 тыс. и до 15 тыс. (разброс цен весьма велик). Популярные седан Toyota Yaris ATIV и пикап Toyota Hilux Revo стоят от 550 тыс. бат в фирменных салонах. Таким образом «слишком дорогое» автокресло из верхне-среднего сегмента за 5,5 тыс. бат – это ровно 1% от стоимости машины.