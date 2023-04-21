Водителей просят не оставлять в машинах уязвимые к жаре и пожароопасные предметы

Департамент наземного транспорта (DLT) опубликовал предупреждение для автомобилистов в связи с пиком сезонной жары в Таиланде. Водителей и пассажиров просят не оставлять в машинах вещи, которые могут испортиться от высокой температуры или спровоцировать пожар.

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Список предметов, которые нельзя оставлять в машине, если она припаркована на солнце. Фото: DLT

Индекс жары на Пхукете может сегодня достигнуть отметки в 54°C. Это не температура воздуха, а то, как погода ощущается человеком. Фото: DLT, Team Phuket Yod Dai

«Таиланд отличается особо жарким климатом. Солнце сильно прогревает воздух в течение всего года, а водителям неизбежно приходится оставлять машины под его лучами на продолжительное время, что приводит к нагреванию салона. Радио вашей безопасности и сохранности вашего автомобиля, пожалуйста, не оставляйте в авто вещи, чувствительные к жаре. Ниже приводится список вещей, которых не должно быть в салоне при парковке авто на солнце», – говорится в предупреждении DLT.

Официальные лица приводят шесть групп вещей, которые не следует оставлять в машине из-за угрозы порчи имущества или возникновения пожара.

Если машина находится на солнце, не оставляйте в салоне:

Внешние аккумуляторы для электроники (пауэр-банки);

Электронные приборы (телефоны, ноутбуки);

Аэрозоли, включая содержащие спирт спреи;

Зажигалки и емкости с горючими химикатами;

Резиновые коврики с низкой температурой плавления;

Лекарственные препараты.

«При выходе из машины, пожалуйста, каждый раз проверяйте, не забыли ли вы в салоне вещи, которые не стоит оставлять на жаре. Безопасность превыше всего. Не рискуйте причинением ущерба своему авто и своей безопасностью», – просит DLT.

Напомним, что накануне в социальные сетях получили широкое распространение предупреждения о том, что сегодняшний день (21 апреля) будет на Пхукете особо жарким. В частности, страница Phuket Info Center, которую ведет администрация Пхукета, поделилась публикацией Team Phuket Yod Dai в котором говорилось о том, что индекс жары 21 апреля достигнет 54°C.

Данный показатель (Heat index) суммирует сочетание температуры воздуха и влажности, отражая то, как жара ощущается организмом. Показатель сейчас приводят многие погодные приложения для мобильных устройств с формулировкой «ощущается как».

Медики относят уровень в 54°C к верхней границе опасной зоны и предупреждают о высоком риске тепловых ударов. Heat Index выше 54°C уже считается экстремально опасным значением.