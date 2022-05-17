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Водителей попросили быть терпеливей на дорогах в связи с началом учебного года

Загруженность дорожной сети в Пхукет-Тауне и ряде других частей провинций заметно выросла сегодня утром в связи с началом нового учебного года в тайских школах. Некоторые водители уже успели отвыкнуть от плотного трафика, в связи с чем власти Пхукета озвучили просьбу быть терпеливей на дорогах.

Новости Пхукета

17 Мая 2022, 04:00 PM
В тайских школах начался новый учебный год. Многие водители почувствовали это на себе сегодня утром. Фото: PR Phuket

В тайских школах начался новый учебный год. Многие водители почувствовали это на себе сегодня утром. Фото: PR Phuket

Как отметил пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) загруженность дорог была особо высока в некоторых частях Пхукет-Тауна, где расположены сразу по несколько школ. Впрочем, в других местах пробки были вызваны не количеством учебных заведений, а их размерами – даже одна школа большого размера способна спровоцировать пробку, когда родители привозят всех учащихся на уроки одновременно.

При этом PR Phuket напомнил, что возобновление учебного процесса произошло на фоне сохраняющейся угрозы коронавируса так что во всех учебных заведениях продолжают действовать меры эпидемиологической защиты.

Согласно заявлению ведомства, ношению масок никто из учеников, родителей и педагогов не сопротивляется, равно как не возникает претензий и относительно обязательного контроля температуры на входе в учебные заведения.

При этом перед началом учебного года власти анонсировали определенное смягчение мер эпидемиологической безопасности в школах. В частности, школы будут стараться воздерживаться от того, чтобы отправлять целые классы на домашнюю изоляцию при возникновении малейшего риска вспышки коронавирусной инфекции.

Власти пока не видят препятствий тому, чтобы школьнику учились в классах, текущая эпидемиологическая обстановка оценивается как достаточно безопасная для этого. Впрочем, дистанционное обучение или комбинация очной и дистанционной форм также возможны при начале новой вспышки COVID-19.

При этом родителям детей школьного возраста настоятельно рекомендовано сохранять бдительность и быть сознательными. При возникновении у ребенка симптомов простудного заболевания настоятельно рекомендуется не отправлять его в школу. Кроме того, Минздрав продолжает убеждать родителей в том, что не стоит бояться прививать детей от коронавируса.

Согласно данным статистики, до сих пор многие родители банально не хотят прививать своих детей из страха, что вакцина навредит им. В частности, 77,2% опрошенных Департаментом здоровья заявили, что опасаются негативных побочных эффектов, а 55,3% заявили, что у них просто есть опасения медицинского характера. Кроме того, 37% заявили, что у их детей и так есть проблемы со здоровьем, из-за которых вакцинация может иметь нежелательные последствия.

В связи с этим глава департамента Суванначай Ваттанайингчарон повторил, что эффективность вакцинации – это доказанный факт, и прививка значительно снижает риск тяжелого течения болезни и смерти среди пациентов, включая детей. Как подчеркнул представитель Минздрава, вакцинация крайне важна на фоне начала нового учебного года. Наличие у детей других заболеваний – это повод проконсультироваться со специалистами перед прививкой, а не отказываться от нее.







 

 

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