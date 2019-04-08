Водителей автоцистерн попросили воздержаться от движения по холму в Патонге в субботу

Обращение с просьбой воздержаться от движения по опасной горной дороге 13 апреля выпустил подполковник Лерт Поркванг, возглавляющий транспортную полицию Патонга.
Господин Поркванг отметил, что в целях обеспечения безопасности движения он настоятельно просит водителей автоцистерн не пользоваться Phrabaramee Rd. (трасса 4029) в ближайшую субботу.
«В субботу, 13 апреля, будет первый день Сонгкрана. В этот день большое количество водителей отправится в Патонг, включая мотоциклистов (в связи с проведением Phuket Bike Week). На проезжей части будет много воды, что еще больше повысит опасность этой трассы», – заявил подполковник Поркванг.
«Мы не просим другой крупногабаритный транспорт отказаться от пользования этой дорогой в субботу, но для водителей автоцистерн это необходимо», – добавил он.
Офицер также отметил, что речь идет именно о просьбе, поскольку полиция Патонга не имеет полномочий запрещать движение по дороге водителям того или иного транспорта.
«Но если автоцистерна попадет в аварию или причинит травмы кому-либо, водителя привлекут к ответственности», – добавил подполковник Поркванг.