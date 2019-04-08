Водителей автоцистерн попросили воздержаться от движения по холму в Патонге в субботу

Полиция обратилась к водителям автоцистерн с водой воздержаться от движения по горной дороге, соединяющей Кату и Патонг, в основной день празднования Сонгкрана (13 апреля).

Новости Пхукета

8 Апреля 2019, 11:45 AM

Фото: Архив The Phuket News

Обращение с просьбой воздержаться от движения по опасной горной дороге 13 апреля выпустил подполковник Лерт Поркванг, возглавляющий транспортную полицию Патонга.

Господин Поркванг отметил, что в целях обеспечения безопасности движения он настоятельно просит водителей автоцистерн не пользоваться Phrabaramee Rd. (трасса 4029) в ближайшую субботу.

«В субботу, 13 апреля, будет первый день Сонгкрана. В этот день большое количество водителей отправится в Патонг, включая мотоциклистов (в связи с проведением Phuket Bike Week). На проезжей части будет много воды, что еще больше повысит опасность этой трассы», – заявил подполковник Поркванг.

«Мы не просим другой крупногабаритный транспорт отказаться от пользования этой дорогой в субботу, но для водителей автоцистерн это необходимо», – добавил он.

Офицер также отметил, что речь идет именно о просьбе, поскольку полиция Патонга не имеет полномочий запрещать движение по дороге водителям того или иного транспорта.

«Но если автоцистерна попадет в аварию или причинит травмы кому-либо, водителя привлекут к ответственности», – добавил подполковник Поркванг.