Водитель задержан после погони через весь Пхукет

В пятницу, 4 июня, Пхукет стал свидетелем голливудской погони за водителем, не остановившимся для проверки при въезде на территорию провинции через КПП Тха-Чат-Чай. На протяжении 60 км сотрудники полиции преследовали белый хетчбэк Suzuki Swift, пока машина не вылетела с проезжей части и не перевернулась у смотровой площадки на мысе Промтхеп. Заблокированный в салоне водитель был задержан.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал шеф полиции Чалонга, куда задержанного доставили после погони, преследование 51-летнего Парита Полдета закончилось около 8:30 утра.

В ходе погони мужчина спровоцировал не менее одной аварии. На пляжной дороге в Раваи он протаранил черный седан Honda Civiс, поворачивавший с основной трассы на одну из прилегающих улиц. К этому моменту господина Полдета уже преследовали как минимум один полицейский мотоцикл и один пикап.

Господин Полдет заявил, что угнал автомобиль у родственника в Транге, однако никак не объяснил свой отказ пройти проверку на КПП при въезде на остров с материка.

Задержанному уже предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба чужой частной собственности. Также не исключено, что мужчину могут привлечь к ответственности и по другим статьям.

Информация о том, как проходила погоня на отрезке от Май-Кхао до Раваи, отсутствует. В частности неизвестно, как именно господин Полдет и преследовавшие его полицейские проехали многочисленные светофоры на своем пути, а также преодолели типичные утренние пробки на Thepkrasattri Rd и других дорогах.

Ни сам господин Полдет, ни женщина, находившаяся в Honda Civic, значимых травм не получили.