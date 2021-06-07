Водитель задержан после погони через весь Пхукет

Как рассказал шеф полиции Чалонга, куда задержанного доставили после погони, преследование 51-летнего Парита Полдета закончилось около 8:30 утра.
В ходе погони мужчина спровоцировал не менее одной аварии. На пляжной дороге в Раваи он протаранил черный седан Honda Civiс, поворачивавший с основной трассы на одну из прилегающих улиц. К этому моменту господина Полдета уже преследовали как минимум один полицейский мотоцикл и один пикап.
Господин Полдет заявил, что угнал автомобиль у родственника в Транге, однако никак не объяснил свой отказ пройти проверку на КПП при въезде на остров с материка.
Задержанному уже предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой причинение ущерба чужой частной собственности. Также не исключено, что мужчину могут привлечь к ответственности и по другим статьям.
Информация о том, как проходила погоня на отрезке от Май-Кхао до Раваи, отсутствует. В частности неизвестно, как именно господин Полдет и преследовавшие его полицейские проехали многочисленные светофоры на своем пути, а также преодолели типичные утренние пробки на Thepkrasattri Rd и других дорогах.
Ни сам господин Полдет, ни женщина, находившаяся в Honda Civic, значимых травм не получили.