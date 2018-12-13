Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы

Два человека пострадали в дорожной аварии, произошедшей у памятника Героиням после полуночи 12 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП на кольцевой развязке у памятника Героиням поступило в полицейский участок Таланга около 00:30 ночи 12 декабря. Согласно сообщению, двигавшийся по кольцу туристический микроавтобус столкнулся с мотоциклом, после чего врезался в придорожное ограждение, повалив еще несколько припаркованных там двухколесных транспортных средств.

Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил на месте событий поврежденный микроавтобус с надписью Good Luck Service Co Ltd на кузове и разбитый мотоцикл Yamaha. Судя по фотографиям с места событий, удар пришелся в район водительской двери микроавтобуса. При этом в полицейском отчете указывается, что на мотоцикле были установлены номера красного цвета, а тайское законодательство запрещает эксплуатацию транспорта с такими номерами в темное время суток.

Дух пострадавших мотоциклистов – 21-летнего Тептави Срахонгтонга и 26-летнего Проккронга Помсилу – после оказания первой помощи доставили в больницу Thalang Hospital. Согласно полицейскому отчету, один из мужчин получил серьезную травму головы, другой серьезно повредил левую руку и правую ногу.

Водителя минивэна Понгсакорна Конгдерма полицейские на месте ДТП не обнаружили, однако им удалось побеседовать с его девушкой, которая сопровождала его в поездке в качестве пассажира. Она рассказала, что перед аварией Понгсакорн отвез группу туристов из аэропорта в одну из гостиниц тамбона Чернг-Талей и возвращался домой в Пхукет-Таун. Пассажиров, крое нее, в момент ДТП в минивэне не было. Инцидент произошел на второй день работы Понгсакорна водителем.

К настоящему моменту полицейские уже взяли показания и у самого Понгсакорна, который явился в участок через некоторое время после аварии. О предъявлении обвинений кому-либо полиция Таланга не сообщила.