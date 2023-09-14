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Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге

Полиция продолжает хранить молчание касательно вчерашнего инцидента в Патонге, где водитель тук-тука сбил туриста на обочине и скрылся с места аварии. Инцидент произошел в районе 19:45 вечера 13 сентября. Несмотря на возмущение тайцев в соцсетях, публичных заявлений к 10 утра 14 сентября ни сделали ни полицейский участок Патонга, ни туристическая полиция Пхукета, ни иные ведомства или публичные фигуры, от которых можно было бы ждать реакции. Турполиция сообщила о другом похожем инциденте, но о происшествии именно с тук-туком промолчала.

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 10:10 AM
Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге. Полиция хранит молчание. Фото: Phuket Info Center

Видео происшествия в Патонге выложила вечером 13 сентября страница Phuket Info Center. В ролик видно, как едущий по улице красный тук-тук сбивает туриста, находящегося на тротуаре. Мужчина одной ногой заступает на проезжую часть, но автомобиль едет настолько близко к левому краю дороги, что сбивает туриста.

Тук-тук, не сбрасывая скорость, скрывается с места ДТП. На помощь пострадавшему мужчине бросаются местные жители. В публикации Phuket Info Center говорится, что у туриста шла кровь из носа и ушей, что может свидетельствовать о серьезной травме головы. Пострадавшего отвезли в больницу на скорой помощи, информация о текущем его состоянии ответствует.

«Выйти и прими ответственность за свое вождение. Ты сбил человека и сбежал», – обратилась к водителю тук-тука страница Phuket Info Center.

«Новости Пхукета» проверили страницы полиции Патонга, полиции всего Пхукета, туристической полиции, муниципалитета Патонга и личную страницу мэра города Чалерсака Манисри – информации об инциденте по состоянию на 10:00 утра 14 сентября не было нигде. 

Комментариев пока не последовало ни от политика Чалермпонга Сэнгди, ни от бизнесмена Праба Кисина, известных своим небезразличие к Патонге. В июне они первыми отреагировали на резонансное ДТП у храма Wat Suwan Khiriwong, в котором погибли два местных жителя.

Примечательно, что в 8:18 утра 14 сентября туристическая полиция опубликовала у себя в Facebook сообщение о сбитом машиной туристе в Патонге, но речь шла о другом происшествии. Автомобиль был не тук-туком, а хэтчбеком Nissan March. Водитель не пытался сбежать с места событий. Полицейские оказались поблизости, чтобы оказать помощь пострадавшему иностранцу.

 

 

 

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