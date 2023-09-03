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Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в Патонге

Водитель тук-тука из Патонга был госпитализирован с огнестрельными ранениями после того, как по нему открыл огонь из пистолета другой шофер. Одна пуля .380 калибра попала таксисту в живот, вторая – в бедро. Инцидент произошел в районе 00:45 ночи у выхода с Бангла-Роуд. Полиция установила личность подозреваемого, но об аресте пока не сообщила. Одна из трех выпущенных им пуль не попала в цель, но из туристов, видимо, никто не пострадал. Судя по фото, жертва в момент стрельбы находилась в кабине своего тук-тука.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Сентября 2023, 02:09 PM
Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в 700 метрах от полицейского участка Патонга. Фото: Patong Police Station

Сообщение о стрельбе на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. поступило в полицейский участок Патонга примерно в 00:45 ночи 3 сентября. Хотя от места событий до отделения полиции было всего 700 метров, подозреваемый успел скрыться с места событий, уехав в южном направлении на розовом тук-туке с номерами Фо-Кхо 523.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Это некий Косит Пхромпхиват в возрасте 36 лет. Пострадавшим оказался 42-летний Пхонгсак Пенгпору. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями области живота и левого бедра, о его текущем состоянии ничего неизвестно. О тяжести ранений не сообщили и спасатели, которые работали на месте событий, а в 7:40 утра упомянули инцидент в сводке за ночь.

Полицейские нашли на месте преступления три стреляные гильзы калибра .380 и одну пулю, пролетевшую мимо цели. Наличие гильз позволяет предположить, что господин Косит был вооружен пистолетом. Об обнаружении его оружия полицейские не сообщили, о пострадавших среди туристов тоже.

Также не подтверждена пока и причина конфликта между двумя таксистами. На фотографиях с места событий видно, как полицейские изучают красный тук-тук с поврежденными лобовым стеклом и стеклом водительской двери. Рядом стоят аналогичные автомобили. Место событий четко идентифицируется как участок Rat-U-Thit 200 Pi Rd., где базируются водители, обслуживающие не только ближайших заведений на этой улице, но и в принципе всех туристов, разъезжающихся по отелям с Бангла-Роуд.

На странице полицейского участка Патонга в Facebook сообщения об инциденте нет. Последняя местная новость там – арест местного жителя 28 августа за торговлю пивом на улице. Две предыдущих локальных новости посвящены проверкам питейных заведений на предмет работы в них несовершеннолетних девушек. 

 

 

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