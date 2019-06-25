Водитель тук-тука из Патонга объяснил убийство самообороной

Шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани прокомментировал события ночи 23 июня, в ходе которых водитель тук-тука Чартчай Думчуа застрелил местного жителя Панью Кингджумпу. Полковник Джиндамани изложил версию событий стрелка, который утверждает, что пытался разнять драку, а стрелял лишь в рамках самообороны.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщалось ранее, 45-летний Панья Кингджумпа был застрелен около 4:00 утра в переулке у Patong Tower Condominium. Инцидент произошел у минимаркета Family Mart, рядом с которым находятся точки парковки тук-туков и мототакси. Погибший работал на стойке мотоциклетных такси, помогая пассажирам (см. предыдущую публикацию здесь).

Комментируя резонансное дело, полковник Джиндамани рассказал, что приведшие к убийству события начались с конфликта между Паньей Кингджумпой и водителем тук-тука Наронгом Дернчайвкитом. Согласно полученным полицией показаниям, шофер предупредил господина Кингджумпу, чтобы тот не пытался обманывать туристов и воровать у них вещи, после чего между двумя мужчинами началась словесная перепалка, переросшая в драку.

Упомянутый Наронг Дернчувйкит позвал на помощь другого водителя тук-тука Чартчая Думчуа, который вмешался в потасовку. По словам господина Думчуа, он пытался разнять дерущихся, но получил несколько ударов металлическим прутом по рукам и голове, после чего упал на землю. Тогда водитель тук-тука извлек револьвер и произвел один выстрел в оппонента, попав тому в живот.

К моменту прибытия полиции господин Кингджумпа был уже мертв. Стрелок с места событий скрылся, но вечером того же дня добровольно явился в полицию, признался в содеянном и сдал оружие. Дело против мужчины было возбуждено по статье об убийстве. Аналогичные обвинения предъявлены Наронгу Дернчуайкиту. Также полиция разыскивает еще одного подозреваемого, имени которого полковник Джиндамани не указал (равно как и его роли в событиях 23 июня).

Сам господин Думчуа заявил, что не планировал никого убивать и стрелял лишь в целях самообороны. Мужчина выразил соболезнования членам семьи погибшего и принес им извинения.

Говоря о происшествии, полковник Джиндамани несколько раз подчеркнул, что убитый не был водителем мототакси, а лишь работал на стойке заказа. Это может быть связано с резонансным дело об уличной драке между мототаксистами в Бангкоке неделю назад. В ходе уличного конфликта было пущено в ход огнестрельное оружие, и одна из случайных пуль убила прохожего.

Шеф полиции Патонга не раскрыл подробностей допроса второго водителя тук-тука, однако часть данных Наронгом Дернчуайкитом показаний пересказал заместитель начальника правоохранительных органов всей провинции Арайяпан Пукбуакхао.

«Из показаний Наронга Дернчуайкита мы узнали, что он был знаком с Паньей Кингджумпой, но слишком близко. Стоянка тук-туков, где господин Дернчуайкит ставил машину в ожидании клиентов, была напротив места работы господина Кингджумпы. Наронг Дернчуайкит рассказал, что некоторые из ледибоев, за которыми приглядывал (sic) погибший, имели обыкновение обманывать и обкрадывать туристов. Так что Наронг Дернчуайкит решил по доброй воле предупредить его, поскольку воровать нехорошо. Господин Кингджумпа очень разозлился, и между ними началась драка, завершившаяся стрельбой», – заявил полковник Пукбуакхао.

Ни один из офицеров не коснулся вопроса о том, сколько всего человек участвовало в драке. Полицейские ничего не сказали и о том, были ли Наронга Дернчуайкита и Чартчая Думчуа помещены под стражу после возбуждения дела об убийстве. О том, имелось ли у последнего разрешение на хранение и ношение оружия, сотрудники полиции Патонга также умолчали.