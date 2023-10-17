Водитель тук-тука арестован за наркотики

Полиция Патонга арестовала 30-летнего водителя тук-тука в связи с обнаружением у него содержащих метамфетамин таблеток, также в кабине такси полицейские обнаружили топор. Мужчину доставили в участок для предъявления обвинений. Полиция ничего не сказала о проверке таксиста на наличие следов наркотиков в организме.

Новости Пхукета

Водитель тук-тука по имени Адисак был арестован около 23:30 понедельника, 16 октября. Как сообщил полицейский участок Патонга, этим вечером сотрудники городской полиции под командованием подполковника Ванита Анатапхонга проводили проверки такси на Phra Metta Rd. Чекпоинт был организован на перекрестке у больницы Patong Hospital.

У Адисака были обнаружены 42 содержащие метамфетамин таблетки (нелегальный стимулятор известен в Таиланде как «яба»), а в кабине автомобиля лежал топор. В пхукетской практике были случаи, когда водители такси пускали подобное оружие в ход во время конфликтов.

Адисака (полное имя не раскрывается) доставили в плицейский участок Патонга «для привлечения к ответственности в соответствии с законом». Обнаруженное у мужчины количество метамфетамина, как правило, классифицируется полицейскими как объем не для личного пользования, а для распространения. У Адисака к тому же таблетки были расфасованы по нескольким отдельным пакетам.

Полиция Патонга сопроводила сообщение об аресте Адисака фотографиями досмотра нескольких автомобилей такси, включая как тук-туки, так и такси с зелеными номерами. Участок не уточнил, на каком именно снимке изображен Адисак.

Добавим, что с первых чисел октября полиция ведет целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков, которая была усилена к Вегетарианскому фестивалю. В частности, центральный отдел полиции уже дважды публиковал отчеты об активности за неделю, чего до этого не делал.

В последнем отчете говорится, что за период с 8 по 14 октября было произведено 64 ареста, из них за хранение наркотиков – 41 человек, за сбыт – 16 человек, за хранение оружия – семь человек.

В ходе проведенных операций было изъято порядка 9,9 тыс. таблеток «ябы» и чуть более 128 г кристаллического метамфетамина.