Водитель такси столкнулась с угрозами от коллег на пляже Ката-Ной

Пхукетские таксисты снова оказались в центре внимания прессы и социальных сетей. На этот раз об эксклюзивном праве на пассажиров в грубой форме заявили шоферы, работающие у отеля Katathani, пообещавшие последствие женщине-водителю такси со счетчиком, если она еще раз приедет на их территорию.

Иккапоп Тхонгтуб

Конфликт между таксистами произошел на глазах туристов иностранцев. Впрочем, они, скорее всего, не поняли сути происходящего. Фото: Khao Phuket

Конфликт между таксистами произошел на глазах туристов иностранцев. Впрочем, они, скорее всего, не поняли сути происходящего. Фото: Khao Phuket

Об инциденте, произошедшем на пляже Ката-Ной около 11:00 утра 13 октября, стало известно из видеоклипа, который выложила в сеть женщина, работаюшая на красно-желтом такси со счетчиком (таксиметре).

Как следует из видео, конфронтация между местным таксистом и приехавшей за пассажиром женщиной произошла непосредственно на глазах туристов-иностранце, которые в этот момент уже сидели в заказанной машине. Предположительно, пассажиры был россиянами.

Местный таксист, имя которого неизвестно, заявил женщине, что у Katathani уже есть своя очередь таксистов, которые обслуживают пассажиров. Водитель желто-красного такси (явно напуганная) уточнила, действительно ли это отель запрещает другим водителям подбирать пассажиров на своей территории, но ответа по существу не получила.

«Все верно, здесь есть очередь. Что бы ты подумала, если бы это я воровал твоих клиентов?» – заявил ей водитель, дежурящий у Katathani.

«Если ты не веришь на слово, то попробуй приехать сюда за пассажирами еще раз», – пригрозил женщине местный шофер.

В беседе с журналистами неназванная женщина-водитель добавила, что работает в такси уже 15 лет и до этого неоднократно брала пассажиров у Katathani, но никаких проблем до этого не было.

«Обычно пассажир волен выбирать, использовать ли отельную машину или такси со счетчиком. Но хорошо, что ничего серьезного не случилось. Он лишь накричал не меня и запретил в будущем забирать пассажиров у этого отеля», – отметила женщина, имеющая, в частности, лицензию на работу в Phuket International Airport.

«Этот инцидент не был очень серьезным, поэтому я не сообщила о нем [властям]. Но я волнуюсь, не повторится ли это, если мне снова поступит заказ от клиента от этого отеля. Если это произойдет, то я сообщу [властям] и буду ожидать от государства, что оно ускорит обучение водителей, чтобы избавиться от плохих таксистов и нелегальных приложений для заказа такси на Пхукете», – добавила неназванная женщина-водитель таксиметра.