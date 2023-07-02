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Водитель сбил мотоциклиста в Паклоке и скрылся с места событий

Полиция Таланга разыскивает водителя автомобиля Toyota, который насмерть сбил 57-летнего мотоциклиста в Паклоке и скрылся с места событий. После столкновения на месте событий осталась оторвавшаяся от автомобиля радиаторная решетка, так что полиция имеет все шансы отследить шофера по камерам видеонаблюдения.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Июля 2023, 09:00 AM
Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль сбил мотоциклиста в Паклоке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на главной дороге в Паклоке около 5:40 утра 1 июля. В качестве места событий была указана фабрика по производству питьевой воды в населенном пункте Пара.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на проезжей части поврежденный мотоцикл Honda Wave и радиаторную решетку от автомобиля Toyota. Сама машина отсутствовала.

Мотоциклист по имени Сэнг Вари к моменту прибытия помощи был без сознания. Если понимать упоминание CPR в полицейском отчете буквально, то сердце у 57-летнего мужчины тоже уже не билось. Господина Вари доставили в больницу Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.

По состоянию на момент подготовки материала полиция еще не сообщила о задержании водителя автомобиля, сбившего господина Вари. Однако покинуть место ДТП шофер мог только по главной дороге в сторону Ао-По или в сторону Mission Hills. В любом случае автомобиль без радиаторной решетки должны был попасть в объективы камер видеонаблюдения.

 

 

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