Водитель сбил мотоциклиста в Паклоке и скрылся с места событий

Полиция Таланга разыскивает водителя автомобиля Toyota, который насмерть сбил 57-летнего мотоциклиста в Паклоке и скрылся с места событий. После столкновения на месте событий осталась оторвавшаяся от автомобиля радиаторная решетка, так что полиция имеет все шансы отследить шофера по камерам видеонаблюдения.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на главной дороге в Паклоке около 5:40 утра 1 июля. В качестве места событий была указана фабрика по производству питьевой воды в населенном пункте Пара.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на проезжей части поврежденный мотоцикл Honda Wave и радиаторную решетку от автомобиля Toyota. Сама машина отсутствовала.

Мотоциклист по имени Сэнг Вари к моменту прибытия помощи был без сознания. Если понимать упоминание CPR в полицейском отчете буквально, то сердце у 57-летнего мужчины тоже уже не билось. Господина Вари доставили в больницу Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.

По состоянию на момент подготовки материала полиция еще не сообщила о задержании водителя автомобиля, сбившего господина Вари. Однако покинуть место ДТП шофер мог только по главной дороге в сторону Ао-По или в сторону Mission Hills. В любом случае автомобиль без радиаторной решетки должны был попасть в объективы камер видеонаблюдения.