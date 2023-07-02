Водитель сбил мотоциклиста в Паклоке и скрылся с места событий

Полиция Таланга получила сообщение об аварии на главной дороге в Паклоке около 5:40 утра 1 июля. В качестве места событий была указана фабрика по производству питьевой воды в населенном пункте Пара.
Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили на проезжей части поврежденный мотоцикл Honda Wave и радиаторную решетку от автомобиля Toyota. Сама машина отсутствовала.
Мотоциклист по имени Сэнг Вари к моменту прибытия помощи был без сознания. Если понимать упоминание CPR в полицейском отчете буквально, то сердце у 57-летнего мужчины тоже уже не билось. Господина Вари доставили в больницу Thalang Hospital, где врачи констатировали смерть.
По состоянию на момент подготовки материала полиция еще не сообщила о задержании водителя автомобиля, сбившего господина Вари. Однако покинуть место ДТП шофер мог только по главной дороге в сторону Ао-По или в сторону Mission Hills. В любом случае автомобиль без радиаторной решетки должны был попасть в объективы камер видеонаблюдения.