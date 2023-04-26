Водитель протаранил припаркованные мотоциклы в Патонге, есть пострадавшие

Полиция Патонга выясняет мотивы 25-летнего мужчины, который на красной Mazda 2 протаранил припаркованные мотоциклы у массажного салона на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге вечером 24 апреля. В результате инцидента пострадали несколько человек. Рассматривается версия о том, что мужчина сделал это намеренно, поскольку события происходили на фоне конфликта с владельцем салона. Сам водитель утверждает, что просто перепутал передачу, хотя конфликт имел место и непосредственно в момент инцидента он «паниковал» и «ощущал угрозу своей безопасности».

Иккапоп Тхонгтуб

26 Апреля 2023, 02:50 PM

Красная Mazda 2 врезалась в припаркованные мотоциклы в Патонге. На видео видно, как один человек пытается остановить машину руками. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Видео инцидента на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. было опубликовано в социальных сетях 25 апреля и начало распространяться как новость о водителе, который намеренно направил свою машину в толпу на фоне имевшей место до этого драки. Предоставленные полицией объяснения содержат более обтекаемые формулировки, но правоохранители подтверждают и конфликт между водителем и владельцем салона, и наличие пострадавших из числа людей, стоявших рядом с мотоциклами.

Находившийся за рулем красной Mazda 2 мужчина фигурирует в сообщении полиции Патонга как Панудет без указания фамилии. В тексте объясняется, что у его подруги, сотрудницы массажного салона по имени Тханапонг Хонгсанит, была ссора с одним из владельцев заведения по имени Чатчанан Чаронджай. В частности, мужчина дал ей пощечину, после чего Панудет обратился в полицию, которая пыталась помирить стороны и достичь досудебного урегулирования.

В день происшествия Панудет узнал от подруги, что господин Чаронджай вернулся на остров из другой провинции и мог бы явиться в полицию для обсуждения вопроса. Мужчина пришел в салон, чтобы пригласить господина Чаронджая в участок, но тот ответил, что приедет только по официальной повестке от представителей власти.

После этого Панудет сходил за автомобилем и с некой целью вернулся к салону на нем. Полиция не уточнила, как мужчина объяснил свое возвращение, но привела его слова о том, что на месте событий его уже встречали «шесть-семь других мужчин», которые подошли к автомобилю и начали кричать.

Панудет в связи с этим «испытал страх за свою безопасность» и «запаниковал» и нажал на газ, когда его машина стояла «не на той передаче». В итоге Панудет, по его заверениям, случайно протаранил мотоциклы и сбил несколько человек, хотя сам планировал просто уехать от салона. На видео с места событий (см. здесь), впрочем, нет убедительных подтверждений этой версии.

Согласно заявлению полиции, обвинения против Панудета еще не выдвинуты, поскольку участок не получил медицинские справки, подтверждающие травмы. При этом Панудет явился в отделение полиции, где был арестован. Информации о том, находится ли он под стражей сейчас, в сообщении полиции нет. Также ничего не говорится и о тех статьях, которые могут быть применены в отношении мужчины – они могут варьироваться в диапазоне от опасного вождения до покушения на убийство.