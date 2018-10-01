The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водитель получил удар током при попытке покинуть автобус после аварии

Часть Пхукет-Тауна осталась без электричества в пятницу, 26 сентября. Электричество пришлось отключить после того, как туристический автобус врезался в мачту электропередач, а его водитель получил удар током, когда выбирался из кабины.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Октября 2018 17:20:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП на Phu Yaiban Rd. в Пхукет-Тауне около 15:30 пятницы, 26 сентября.

Как рассказали очевидцы, следовавший в направлении Amphor Rd. туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач. При этом 51-летний водитель Эккалак Сунгрундон получил удар током, когда схватился рукой за оборванный в результате столкновения со столбом электрический провод.

После инцидента водитель был доставлен в больницу Vachira Hospital. Аварию мужчина объяснил неисправностью тормозной системы транспортного средства. Оператором автобуса, согласно информации из полицейского отчета, является туристическая компания Baramee Rungroad.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда
Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.