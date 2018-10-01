Водитель получил удар током при попытке покинуть автобус после аварии

Часть Пхукет-Тауна осталась без электричества в пятницу, 26 сентября. Электричество пришлось отключить после того, как туристический автобус врезался в мачту электропередач, а его водитель получил удар током, когда выбирался из кабины.

1 Октября 2018 17:20:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП на Phu Yaiban Rd. в Пхукет-Тауне около 15:30 пятницы, 26 сентября.

Как рассказали очевидцы, следовавший в направлении Amphor Rd. туристический автобус вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач. При этом 51-летний водитель Эккалак Сунгрундон получил удар током, когда схватился рукой за оборванный в результате столкновения со столбом электрический провод.

После инцидента водитель был доставлен в больницу Vachira Hospital. Аварию мужчина объяснил неисправностью тормозной системы транспортного средства. Оператором автобуса, согласно информации из полицейского отчета, является туристическая компания Baramee Rungroad.