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Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами

Водитель грузовика был госпитализирован с последствиями удара током и ожогами после того, как металлическая конструкция в кузове его автомобиля задела линию электропередач на Chao Fa West Rd в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Августа 2020, 01:04 PM
Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель получил удар током и ожоги в результате контакта грузовика с проводами. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел 20 августа в районе поворота на Muang Chaofa Rd. и был зафиксирован установленными на перекрестке камерами уличного наблюдения.

Согласно записям с камер, грузовик следовал в направлении Чалонга и остановился на светофоре. Когда сигнал переключился на зеленый, водитель медленно начал движение и практически сразу металлическая рама в его кузове коснулась проводов. В точке касания произошла вспышка.

Водитель остановил машину, открыл дверь и начал выходить из кабины, но как только ноги мужчины коснулись земли, его тело охватило пламя. Находившийся в кабине другой мужчина выбрался наружу без последствий.

Вокруг пострадавшего собрались очевидцы, но не рискнули прикасаться к нему. Впрочем, водитель сам смог откатиться по асфальту на безопасное расстояние, после чего ему начали оказывать помощь.

В какой-то момент у грузовика взорвалась передняя шина, так что очевидцы воспользовались огнетушителем, чтобы исключить риск пожара.

Водитель грузовика, имя которого раскрыто не было, получили ожоги не левой руке и обеих ногах, а также повредил лицо в результате падения на асфальт. Более детальная информация о полученных им травмах отсутствует, но на фотографиях с места событий он запечатлен самостоятельно сидящим у местного кафе и, видимо, общаяющимся со спасателями.

 

 

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