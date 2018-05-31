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Водитель погиб во время ремонта тормозов автобуса

Полиция выясняет обстоятельства гибели 25-летнего водителя, который, по версии коллеги, погиб во время ремонта тормозов своего автобуса.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Мая 2018 11:16:58

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение об инциденте на автобусной парковке в Сапаме около 16:30 среды, 30 мая. Прибывшие по вызову полицейские и парамедики обнаружили тело 25-летнего Наттхакита Бамруанг рая, голова которого застряла между колесом и кузовом его автобуса. К моменту прибытия специалистов водитель уже не подавал признаков жизни.

Коллега погибшего – некто Ниват Бунруанг – рассказал, что господин Бамруанг вернулся из Бангкока около 9:30 утра. Мужчина припарковал автобус и отправился поспать после ночного рейса, поскольку в 18:30 ему нужно было быть на пхукетском автовокзале.

Господин Бунруанг проснулся около 15:30, после чего его коллега проверил автобус и обнаружил неисправность в тормозной системе. Водитель решил са устранить поломку, но в процессе работ его голову каким-то образом оказалась зажало между колесом и кузовом. Полиция пока не установила, что именно произошло. При этом на фотографиях с места событий можно заметить, что как минимум под одно из колес автобуса были подложены стопоры.

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