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Водитель погиб в ночной аварии в Таланге

Полиция назвал приступ астмы в качестве возможной причины дорожной аварии, произошедшей сегодняшней ночью на Thepkrasattri Rd. в Таланге. Водитель в результате ДТП скончался.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Октября 2019, 01:21 PM
Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Фото: Полиция Таланга

Подполковник полиции Таланга Пхичай Пхупоммин получил сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в Таланге около 4:00 вторника, 15 октября. Согласно сообщению, пикап Isuzu потерял управление на трассе в районе поворота на Най-Янг. Машина сперва сбила дорожный знак на разделительной линии, после чего вылетела с проезжей части в придорожный кювет. Водитель от полученных травм скончался, кроме него в машине в момент ДТП никого не было.

Как указал в своем отчете подполковник Пхупоммин, причиной аварии мог стать сильный приступ астмы у водителя. Вечером предыдущего дня мужчина обращался в Thalang Hospital с аналогичной проблемой, и, как предполагает полковник, ночью снова ехал в больницу. Проверка погибшего на наличие следов алкоголя в крови дала отрицательный результат.

Подполковник отметил, что, по всей видимости, у мужчины отсутствуют родственники на Пхукете. Сейчас сотрудники правоохранительных пытаются связаться с его родными в провинции Нахкон-Ратчасима, уроженцем которой он являлся.

 

 

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