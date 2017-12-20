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Водитель погиб в ночной аварии в Кату

Пикап протаранил мачту уличного освещения на трассе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату ночью 20 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Декабря 2017 10:40:57

Около 1:30 ночи полиция получила сообщение о дорожной аварии на трассе Phra Phuket Kaew Rd., ведущей из Кату в сторону Самконга и Пхукета-Тауна. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий черный пикап Mitsubishi, врезавшийся в мачту уличного освещения на разделительной линии.

К моменту прибытия парамедиков водитель пикапа Амнат Ситтхисук находился в кабине автомобиля, но на действия спасателей не реагировал. 31-летнего мужчину доставили в Vachira Hospital, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. 

«На данном этапе расследования мы полагаем, что господин Ситтхисук двигался в сторону Пхукет-Тауна из Кату и не справился с управлением на высокой скорости, либо врезался в столб, когда совершал маневр, чтобы не столкнуться с другим транспортным средством. Впрочем, расследованием пока не завершено», – заявил капитан Нипон Темсанг из полиции Кату.

 

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