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Водитель погиб в ДТП на мокрой дороге

Житель Срисунтхорна погиб в ДТП на мокром шоссе по дороге домой ночью 27 декабря. Его пикап вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Декабря 2021, 03:09 PM
Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в ДТП на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полковник полиции Таланга Крайсорн Бунпрасоп получил сообщение об аварии в районе 00:30 ночи. На месте событий – недалеко от школы Wat Shrisoonthorn – полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили сильно поврежденный пикап Isuzu D-Max, врезавшийся в мачту электропередач.

Находившийся в кабине 36-летний водитель Сонгкиад Суканантапонг скончался на месте. Мужчина оказался уроженцем Краби, однако жил на Пхукете. Его транспортное средство также было зарегистрировано на острове.

Спасатели при помощи специального оборудования вскрыли кабину Isuzu, извлекли тело водителя и доставили в морг больницы Thalang Hospital.

Согласно данным полицейского расследования, мужчина ехал из Пхукет-Тауна к своему дому в поселке Карн-Кхеа в Срисунтхорне и не смог преодолеть последние 2 км дороги. На высокой скорости пикап потерял управление на мокром асфальте и вылетел с проезжей части, где врезался в столб.

 

 

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