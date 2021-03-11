Водитель погиб в ДТП на главном шоссе Пхукета

Полиция устанавливает обстоятельства аварии,в которой погиб 25-летний пхукетский водитель. Его машина потеряла управление и врезалась в мачту электропередач на шоссe Thepkrasattri Rd. поздним вечером 10 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Марта 2021, 01:01 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в районе перекрестка Банг-Ку около 23:30 вечера 10 марта. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили автомобиль Toyota Yaris, врезавшийся в придорожную мачту электропередач.

Водитель автомобиля – 25-летний Джиравет Саватсантисук – был заблокирован в салоне. Мужчину достали из машины почсе чего отвезли в больницу Mission Hospital Phuket. Спасти его врачам не удалось.

Капитан Удом Петчарат из полиции Пхукет-Тауна подтвердил, что господин Саватсантисук ехал без пассажиров. В настоящий момент полиция изучает записи с камер уличного видеонаблюдения, пытаясь установить обстоятельства ДТП.