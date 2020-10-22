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Водитель погиб в дорожной аварии в Ко-Кэу

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Октября 2020, 01:44 PM
Водитель погиб в дорожной аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель погиб в дорожной аварии в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Полиция пока не установила личность водителя седана Toyota Corolla Altis, погибшего в ДТП у светофора в Ко-Кэу нынешней ночью.

Сообщение об аварии в районе выезда из тоннеля в Банг-Ку поступило в полицейский участок Пхукет-Тауна в12:10 ночи 22 октября.

Прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили искореженный до неузнаваемости седан Toyota Corolla Altis с мертвым телом на водительском сиденье. Чтобы извлечь труп водителя спасателя пришлось применить гидравлические резаки.

Согласно показания очевидцев, двигавшийся с высокой скоростью автомобиль потерял управление и врезался в мачту электропередач. После аварии стрелку спидометра на приборной панели заклинило в положении 210 км/ч, однако полиция не уточнила, могла ли Toyota Corolla действительно разогнаться до подобной скорости.

Личность погибшего водителя устанавливается. По всей видимости, водительских прав у него при себе не было.

 

 

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