Водитель под метамфетамином проехал 10 км на минивэне без шины

Полиция Пхукета задержала 29-летнего водителя микроавтобуса, который утром 13 января решил проехаться по главному шоссе острова без покрышки на левом переднем колесе, высекая искры из асфальта и совершая по пути перестроения. На допросе мужчина признался, что перед поездкой принял три таблетки метамфетамина, еще 12 нашли в него в кармане.

Иккапоп Тхонгтуб

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Водитель микроавтобуса арестован за езду с и под метамфетамином. 12 таблеток нашли у него в кармане, три он съел перед поездкой. Фото: Tha Chatchai Police

Житель Ко-Кэу по имени Пичай Кломсано был арестован полицией Тха-Чат-Чай около 9:00 утра пятницы, 13 января. Полицейские выдвинулись на перехват после получения сообщения о серебристом микроавтобусе Toyora Commuter с номерами коммерческого транспорта, который ехал по Thepkrasattri Rd, высекая искры из асфальта. По словам очевидцев, таким эффектным образом он преодолел 10 км.

При досмотре полицейские обнаружили в кармане у господина Кломсано 12 таблеток метамфетамина (яба). Водитель признал, что наркотики принадлежат ему, а также добавил, что употребил еще три за два часа до поездки. Тест на наркотики в организме у него оказался положительным.

Мужчине, согласно сообщению полиции, пока предъявили обвинения по статьям об употреблении наркотических средств первой категории и хранении наркотических средств первой категории. Статья об опасном вождении в сообщении полиции не упоминается. Также ситуацию пока не прокомментировал пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO), который отвечает за все, что связанно с общественным транспортом, к которому на острове относят и туристические микроавтобусы, как у господина Кломсано.

По новой балльной системе наказаний водителю грозит списание четырех баллов за езду под воздействием наркотиков и до четырех за опасное вождение, если полиция сочтет, что его поведение не было адекватным для дороги общего пользования. Таким образом минимум четыре балла у мужчины еще останется.