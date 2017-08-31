Водитель пикапа пострадал, выполняя разворот на главном шоссе острова

Микроавтобус столкнулся с пикапом, выполнявшим разворот напротив комплекса зданий Управления энергоснабжения Пхукета (РЕА) на Thepkrasattri Rd. в Таланге.

31 Августа 2017 12:26:26

Полиция получила сообщение об аварии у комплекса зданий РЕА и поселка Sinsuk Thani в Таланге около 23:00 вечера среды, 30 августа. Прибывший по вызову наряд обнаружил в указанном месте два автомобиля – серебристый фургон Volkswagen c поврежденной передней частью кузова и черный пикап Isuzu с разбитой левой стороной кабины. Оба транспортных средства находились на полосе для движения в южном направлении.

Как рассказал капитан Наттхи Пичитчайнитимет из полиции Таланга, водитель фургона Суднай Йоммана избежал серьезных травм, тогда как водитель пикапа Сомпорн Сингдампанг пострадал более серьезно и был госпитализирован. Мужчину сначала доставили в Thalang Hospital, а затем перевели в Vachira Hospital. Капитан Пичитчайнитимет не уточнил, какие именно травмы получил господин Сингдампанг.

Водитель фургона заявил полиции, что двигался по трассе в сторону Пхукет-Тауна, когда ему преградил путь разворачивавшийся черный пикап, который до этого двигался в северном направлении. Избежать столкновения Суднай Йоммана не сумел.

Полиция не уточнила, будут ли предъявлены обвинения кому-либо из водителей. При этом разворот в месте, указанном в полицейском отчете, разрешен.