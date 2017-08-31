The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водитель пикапа пострадал, выполняя разворот на главном шоссе острова

Микроавтобус столкнулся с пикапом, выполнявшим разворот напротив комплекса зданий Управления энергоснабжения Пхукета (РЕА) на Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Августа 2017 12:26:26

Полиция получила сообщение об аварии у комплекса зданий РЕА и поселка Sinsuk Thani в Таланге около 23:00 вечера среды, 30 августа. Прибывший по вызову наряд обнаружил в указанном месте два автомобиля – серебристый фургон Volkswagen c поврежденной передней частью кузова и черный пикап Isuzu с разбитой левой стороной кабины. Оба транспортных средства находились на полосе для движения в южном направлении.

Как рассказал капитан Наттхи Пичитчайнитимет из полиции Таланга, водитель фургона Суднай Йоммана избежал серьезных травм, тогда как водитель пикапа Сомпорн Сингдампанг пострадал более серьезно и был госпитализирован. Мужчину сначала доставили в Thalang Hospital, а затем перевели в Vachira Hospital. Капитан Пичитчайнитимет не уточнил, какие именно травмы получил господин Сингдампанг.

Водитель фургона заявил полиции, что двигался по трассе в сторону Пхукет-Тауна, когда ему преградил путь разворачивавшийся черный пикап, который до этого двигался в северном направлении. Избежать столкновения Суднай Йоммана не сумел.

Полиция не уточнила, будут ли предъявлены обвинения кому-либо из водителей. При этом разворот в месте, указанном в полицейском отчете, разрешен.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Гол в добавленное время спас Пхукет от поражения
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.