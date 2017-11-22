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Водитель пикапа погиб в ночной аварии на мокрой дороге

Водитель пикапа погиб, а его пассажирка получила серьезные травмы в результате дорожной аварии, произошедшей около полуночи 22 ноября Thepkrasattri Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Ноября 2017 12:40:29

Сообщение о дорожной аварии у храма Wat Phra Nang Sang в Таланге поступило в полицию около полуночи 22 ноября.

Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили на месте событий белый пикап Toyota, который вылетел на разделительную полосу и врезался в мачту уличного освещения.

Водитель автомобиля – 31-летний Чатри Тхонгджит – от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка – 22-летняя Тханьяпорн Унмай – была госпитализирована с тяжелыми травмами. Для того, чтобы достать женщину из кабины пикапа, спасателям пришлось применить специальное оборудование.

Как пояснил лейтенант полиции Таланга Сунан Петну, пикап под управление господин Тхонгджита на высокой скорости двигался в сторону памятника героиням. В районе храма Wat Phra Nang Sang водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль вылетел на разделительную линию, сбил небольшой фонарный столб, а затем врезался в высотную мачту уличного освещения.

«Это все, что мы знаем на текущий момент. Расследование продолжается», – заявил лейтенант Петну.

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