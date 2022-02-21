Водитель пикапа погиб в ДТП на Bypass Rd

Пикап вылетел с проезжей части и врезался в мачту электропередач у АЗС Shell на Bypass Rd. ночью 20 февраля. В результате аварии водитель автомобиля скончался, его пассажир был госпитализирован с травмами.

Иккапоп Тхонгтуб

Экстренные службы получили сообщение об аварии к северу от супермаркета Lotus Extra на Bypass Rd. около 12:30 ночи. На месте события спасатели Kusoldharm Foundation и полицейские обнаружили сильно искореженный пикап Isuzu, сбитый дорожный знак и поврежденную мачту электропередач. Проезжая часть была засыпана разнообразными обломками.

В результате аварии пикап практически остался без передней части кузова, также сильно пострадала правая сторона корпуса автомобиля. В пятиместной кабине находились два тяжело пострадавших человека. У водителя к моменту прибытия помощи пульс уже отсутствовал.

Чтобы извлечь шофера, спасателям пришлось применить гидравлические инструменты. Затем его и пассажира доставили в больницу Vachira Phuket Hospital. Впрочем, спасти водителя не удалось. Медики констаировали смерть в больнице.

Полиция планирует опросить выжившего пассажира, когда ему станет лучше. Также должны быть изучены записи с камер уличного видеонаблюдения.

Пока считается, что водитель по некой причине потерял контроль над транспортным средством, в результате чего пикап вылетел на разделительную полосу, где врезался в мачту электропередач и сбил дорожный знак. Затем машина остановилась.