Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Водитель пикапа госпитализирован после дорожной аварии в Кату

Пикап под управлением гражданина Таиланда перевернулся на Wichit Songkram Rd. в Кату утром 2 августа. Водитель был доставлен в больницу Vachira Hospital, полиция работает над установлением обстоятельств ДТП.

Таньялак Сакут

2 Августа 2019, 01:52 PM
Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Полиция Кату получила сообщение о дорожной аварии у школы Thairath Witthaya School около 6:30 утра.

На месте событий полицейские обнаружили два сильно поврежденных пикапа, сбитую мачту электропередач и поврежденную водопроводную трубу. Водитель одного из пикапов, некто Апхиват Пхирарит, был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital для оказания медпомощи. Во втором автомобиле в момент аварии никого не было.

Как заявил полковник полиции Кату Сомчай Нубун, в настоящий момент полицейские не знают даже того, в каком направлении двигался пикак господина Пхирарита.

«Я полагаю, что причиной аварии стало то, что гоподин Пхирарит заснул за рулем», - заявил полковник Нубун.

Офицер заверил, что мужчину проверят на наличие в крови следов алкоголя.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

В Раваи обнаружили застреленного мужчину с наркотиками
Одна девушка погибла и две пострадали в мотоциклетной аварии в Раваи
Шесть человек задержаны с наркотиками на Пхукете
В тоннеле  в Чалонге проведут учения на случай серьезного ДТП
На Пхукете анонсировали отключение водоснабжения в шести тамбонах
Пять человек арестованы с наркотиками и оружием на Пхукете
Уроженка Сонгкхла арестована на Пхукете за мошенничество на 10 млн бат
Губернатор напомнил о важности качества обслуживания на общественном транспорте
Часть Паклока останется без электричества 24 июля
Часть Камалы останется без электричества 25 июля
Окрестности Laguna Park останутся без воды 24 июля
Избивший собаку британец из Раваи отпущен под залог
Жителя Пхукета убило током во время ремонта крыши
Движение в Пхукет-Тауне ограничат для проведения спортивного парада
На Пхукете найдены тела обоих пропавших в море филиппинцев

 

Laguna Property
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity
Dot Property Awards

 