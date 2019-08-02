Водитель пикапа госпитализирован после дорожной аварии в Кату

Пикап под управлением гражданина Таиланда перевернулся на Wichit Songkram Rd. в Кату утром 2 августа. Водитель был доставлен в больницу Vachira Hospital, полиция работает над установлением обстоятельств ДТП.

Таньялак Сакут

Полиция Кату получила сообщение о дорожной аварии у школы Thairath Witthaya School около 6:30 утра.

На месте событий полицейские обнаружили два сильно поврежденных пикапа, сбитую мачту электропередач и поврежденную водопроводную трубу. Водитель одного из пикапов, некто Апхиват Пхирарит, был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital для оказания медпомощи. Во втором автомобиле в момент аварии никого не было.

Как заявил полковник полиции Кату Сомчай Нубун, в настоящий момент полицейские не знают даже того, в каком направлении двигался пикак господина Пхирарита.

«Я полагаю, что причиной аварии стало то, что гоподин Пхирарит заснул за рулем», - заявил полковник Нубун.

Офицер заверил, что мужчину проверят на наличие в крови следов алкоголя.