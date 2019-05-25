Водитель перевернувшейся фуры с рисом избежал возбуждения дела

Транспортная полиция Пхукета не стала возбуждать дело против водителя тягача с полуприцепом, перевернувшегося на рампе, ведущей к складу компании Namsang на Bypass Rd.

Варанья Промпинпарат

25 Мая 2019, 08:49 AM

Фото: Phuket City Traffic Police

Инцидент с участием фуры с рисом произошел на Bypass Rd. около 16:00 четверга, 23 мая. Тягач с полуприцепом потерял устойчивость во время маневрирования на наклонной подъездной рампе и перевернулся на бок. В момент происшествия на трейлере находилось 33 т риса, упакованного в мешки и прикрытого сверху брезентом.

Инцидент привел к кратковременному затруднению движения на шоссе, поскольку ликвидация последствий инцидента потребовала закрытия одной из полос для движения.

Как заявил «Новостям Пхукета» капитан дорожной полиции Банча Кынун, полностью перекрывать трассу не пришлось, поскольку грузовик перевернулся не на проезжей части. Серьезных проблем для дорожного движения создано не было, водитель тягача получил лишь несколько ушибов и ссадин.

Каких-либо вопросов к тому, как был закреплен груз на трейлере, у полицейских не нашлось. Возбуждать дело против водителя или каких-либо других лиц правоохранительные органы не стали. Данное решение полиция аргументировала тем, что в результате данного инцидента никто, кроме водителя, не пострадал.

«Я сказал водителю грузовика, что если он хочет (sic!) совершать такие маневры вновь и ему нужно для этого перекрыть левую полосу шоссе, то пусть свяжется со мной», – заявил капитан Кынун.

«Что касается укладки и крепления груза, то здесь водитель не считается виновным, поскольку он полностью прикрыл рис брезентом», – добавил офицер.