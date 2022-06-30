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Водитель оштрафован на 500 бат за езду по встречной полосе

Полиция Пхукет-Тауна отчиталась о мерах, принятых в отношении водителя автомобиля, которого сняли на видео едущим по встречной полосе Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу. Полицейские оштрафовали его на 500 бат.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Июня 2022, 03:12 AM
Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd.

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd.

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd.

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd.

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Водитель оштрафован за езду по полосе встречного движения на Thepkrasattri Rd. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как сообщила полиция Пхукет-Тауна, 35-летний владелец желтого седана Mitsubishi Lancer был доставлен в полицейский участок и оштрафован 28 июня, на следующий день после того, как по социальным сетям начало распространяться видео, на котором он был запечатлен едущим по посоле встречного движения в районе светофора в Ко-Кэу.

Согласно заявлению полиции, «заместитель начальника полицейского участка Пхукет-Тауна подполковник Тханаписит Муангчан и другие сотрудники провели глубокое расследование», в ходе которого установили личность нарушителя, указанного в сообщении полиции как «господин А».

Господина доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна и оштрафовали на 500 бат за нарушение ПДД. Сам он заявил полицейским, что очень сожалеет о произошедшем и никогда больше не нарушит правил дорожного движения, указывается в сообщении полиции.

Ситуацию прокомментировал и лично начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит, заявивший, что, когда его проинформировали о нарушении ПДД водителем у светофора в Ко-Кэу, он не колеблясь отдал приказ установить личность нарушителям по номерам машины.

«На дорогах много автомобилей, так что уважение к ПДД важно, поскольку оно повышает безопасность людей и туристов», – заявил полковник Чупрасит.

 

 

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