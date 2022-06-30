Водитель оштрафован на 500 бат за езду по встречной полосе

Полиция Пхукет-Тауна отчиталась о мерах, принятых в отношении водителя автомобиля, которого сняли на видео едущим по встречной полосе Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу. Полицейские оштрафовали его на 500 бат.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция Пхукет-Тауна, 35-летний владелец желтого седана Mitsubishi Lancer был доставлен в полицейский участок и оштрафован 28 июня, на следующий день после того, как по социальным сетям начало распространяться видео, на котором он был запечатлен едущим по посоле встречного движения в районе светофора в Ко-Кэу.

Согласно заявлению полиции, «заместитель начальника полицейского участка Пхукет-Тауна подполковник Тханаписит Муангчан и другие сотрудники провели глубокое расследование», в ходе которого установили личность нарушителя, указанного в сообщении полиции как «господин А».

Господина доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна и оштрафовали на 500 бат за нарушение ПДД. Сам он заявил полицейским, что очень сожалеет о произошедшем и никогда больше не нарушит правил дорожного движения, указывается в сообщении полиции.

Ситуацию прокомментировал и лично начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит, заявивший, что, когда его проинформировали о нарушении ПДД водителем у светофора в Ко-Кэу, он не колеблясь отдал приказ установить личность нарушителям по номерам машины.

«На дорогах много автомобилей, так что уважение к ПДД важно, поскольку оно повышает безопасность людей и туристов», – заявил полковник Чупрасит.