Водитель обрушил линию электропередач в Рассаде

Часть тамбона Рассада временно осталась без электроснабжения после того, как водитель врезался в придорожную мачту электропередач и спровоцировал падение в общей сложности 10 столбов.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение об инциденте на Trang Rd. около 14:10. На месте событий они обнаружили белый кроссовер Nissan Juke, придавленный бетонным столбом и окутанный проводами.

Водитель кроссовера – 35-летний Апичет Кандит – благоразумно дожидался помощи в салоне машины. Покинул автомобиль он после того, как линия электропередач была обесточена.

Рядом, также под проводами, лежал желто-черный скутер, водитель которого увидел падающие провода и просто спрыгнул с байка в сторону. Также проводами едва не накрыло ларек местной жительницы, торговавшей лапшой.

Согласно имеющейся информации, серьезных травм никто не получил. Обвинений в адрес водителя кроссовера пока не предъявлено. Причина ДТП устанавливается.





