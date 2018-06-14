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Водитель найден мертвым в салоне своего автобуса

Специалисты пока не установили причину смерти водителя междугороднего автобуса, найденного мертвым в салоне своего транспортного средства утром 13 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июня 2018 09:49:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил пресс-центр пхукетской полиции, 52-летний водитель автобуса Сурат Нуклин, работавший на маршруте Пхукет-Пхатталунг, был найден мертвым около 11:00 утра. Труп обнаружил напарник господина Нуклина, 18-летний Данит Хаттонг.

Юноша рассказал полицейским, что господин Нуклин вернулся из рейса около 21:00 вторника, 12 июня. После работы мужчина выпил спиртного и уже в 22:00 отправился спать, расположившись на ночлег в салоне автобуса. Утром следующего дня Данит Хаттонг отправился разбудить коллегу и обнаружил, что тот не дышит.

Полиция полагает, что к смерти могло привести сочетание жары в салоне автобуса и употребления алкоголя погибшим. Точную причину гибели шофера должны установить медики больницы Vachira Hospital.

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