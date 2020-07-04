Водитель насмерть сбил монаха в Чалонге

Полиция Пхукета ищет водителя, насмерть сбившего монаха на Chaofa East Rd. в Чалонге сегодня утром (4 июля).

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июля 2020, 01:53 PM

Тело монаха было обнаружено в придорожной канаве у въезда в поселок Land and Houses. Фото: Полиция Чалонга

Лейтенант Джарувит Кхунчарон из полиции Чалонга получил сообщение об инциденте на Chaofa East Rd. Около 5:30 утра. ДТП произошло у въезда в поселок Land and Houses.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело монаха Рунгрота Паднгуан из храма Wat Thai. Труп находился в придорожной канаве.

Очевидец случившегося рассказал, что монах шел по дороге и собирал пожертвования, когда его сбил седан белого цвета. Водитель с места аварии скрылся.

В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и изучает записи с камер уличного видеонаблюдения.