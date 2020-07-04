Водитель насмерть сбил монаха в Чалонге

Лейтенант Джарувит Кхунчарон из полиции Чалонга получил сообщение об инциденте на Chaofa East Rd. Около 5:30 утра. ДТП произошло у въезда в поселок Land and Houses.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили тело монаха Рунгрота Паднгуан из храма Wat Thai. Труп находился в придорожной канаве.
Очевидец случившегося рассказал, что монах шел по дороге и собирал пожертвования, когда его сбил седан белого цвета. Водитель с места аварии скрылся.
В настоящий момент полиция опрашивает свидетелей и изучает записи с камер уличного видеонаблюдения.