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Водитель нанизал микроавтобус на придорожное ограждение

Полиция Камалы проводит расследование в связи с дорожной аварией, произошедшей утром 30 апреля на трассе Патонг-Камала. Там водитель микроавтобуса, предположительно, заснул за рулем и в буквальном смысле нанизал свой микроавтобус на металлическое ограждение, идущее вдоль проезжей части. Шофер, по его словам, ехал подобрать пассажиров в Патонге, но попал в аварию на перевале перед городом.

Новости Пхукета

30 Апреля 2023, 01:15 PM
Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Микроавтобус вылетел с дороги на участке между Патонгом и Камалой. Водитель в этот момент ехал за пассажирами и был в машине один. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Перевернувшаяся машина в Рассаде. Фото: Chukiat Ayuperm

Перевернувшаяся машина в Рассаде. Фото: Chukiat Ayuperm

Авария с участием мотоцикла на въезде на Soi Ta-Ied. Фото: Ruamjai Foundation

Авария с участием мотоцикла на въезде на Soi Ta-Ied. Фото: Ruamjai Foundation

Авария с участием мотоцикла у поворота на Kwang Rd. Фото: Ruamjai Foundation

Авария с участием мотоцикла у поворота на Kwang Rd. Фото: Ruamjai Foundation

Столкновение такси и скорой помощи у Central Festival. Фото: Phuket Times / Kusoldharm Foundation

Столкновение такси и скорой помощи у Central Festival. Фото: Phuket Times / Kusoldharm Foundation

Полиция Камалы получила сообщение об аварии у Nakalay Palm Resort примерно в 5:40 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили микроавтобус Toyota Commuter, передняя часть которого была насквозь пробита металлическим барьером, в которой он врезался, когда вылетел с проезжей части.

Водитель Бандит Пунчонг не пострадал и дожидался полиции на месте событий. Пассажиров в микроавтобусе в момент аварии не было – шофер направлялся, чтобы забрать туристов из Патонга, но попал в аварию до того, как успел принять кого-то на борт.

Как отмечает издание Khao Phuket (тайская версия The Phuket News), на проезжей части вообще не было обнаружено никаких следов от шин, которые должны были бы остаться, если бы господин Пунчонг экстренно тормозил. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что мужчина заснул за рулем.

Шофера проверили на употребление алкоголя перед поездкой, но о результатах теста полиция ничего не сказало. Анализ на метамфетамин упомянут не был.

Также за 28-29 апреля пхукеткие спасатели из Ruamjai Foundation сообщили о двух мотоциклетных авариях в Чалонге. В одной из публикаций говорилось об упавшем на дороге байке (авария произошла у поворота на Kwang Rd., мотоциклист госпитализирован), в другой – об иностранце, подрезавшем байк на автомобиле (авария произошла на въезде на Soi Ta-Ied, в больнице два человека)

Кроме того, 28 апреля издание Phuket Times опубликовало видео столкновения такси и скорой помощи у Central Festival, публикацией затем поделилась служба Kusoldharm Foundation, но полиция предпочла не привлекать лишнее внимание к инциденту. Никакой подтвержденной информации о ДТП так в итоге и не поступило. Фото и видео ограничиваются эксклюзивными кадрами, имеющимися в распоряжении Phuket Times.

Вечером 29 апреля на странице одного из спасателей Thepkrasattri Rescue Service появилось сообщение о перевернувшемся автомобиле в Рассаде. Полиция на месте событий тоже присутствовала, но сама о произошедшем не сообщала.

 

 

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