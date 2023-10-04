Водитель минивэна высадил двух россиянок посреди шоссе

Сотрудники офиса господина Течатхаворнчарона оказали содействие россиянкам, которые направлялись из Лагуны в Central Festival, но не доехали до торгового центра. Также коллектив Move Forward проинформировал полицию Пхукет-Тауна о произошедшем.
В публикаций СМИ утверждается, что «водителя разыскали», однако на фото из Facebook господина Течатхаворнчарона видно, что микроавтобус стоит на напротив Chan’s Antique. Водитель находится рядом со своим транспортным средством, поскольку сворачивать с Bypass Rd. ему было уже поздно.
Версию о том, что искать шофера не пришлось, подтверждает и отчет полиции, в котором говорится, что пункт досмотра транспорта был организован у магазина Keehin, а шофер, по его собственным словам, остановился в 400 метрах от него. Никаких дорог от Bypass Rd. на этом отрезке не отходит.
Как выяснилось, водителю не хотелось платить штраф в 500 бат за за просрочку оплаты транспортного налога. Полицейские в итоге оштрафовали его на 5 тыс., хотя и не уточнили, по какой именно «статье».
Также участок Пхукет-Тауна пообещал, что дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO), в полномочиях которого отозвать у шофера лицензию на управление коммерческим транспортом по причине недобросовестного оказания услуг.