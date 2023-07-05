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Водитель микроавтобуса оштрафован на 1000 бат за угрозы туристу

Пхукетский суд назначил штраф в размере 1000 бат водителю микроавтобуса Парамету Соракету по делу о запугивании иностранного туриста, на которого он замахнулся рукой, обозначая удар. В момент конфликта мужчина держал во второй руке резиновый шланг, который на видео был принят за обрезок арматуры. Комментируя инцидент полиция особо подчеркнула, что импровизированное оружие было именно из резины, а также похвалила шофера за сдержанность, поскольку он лишь обозначил удар в лицо, но не нанес его. Официальные лица ничего не сказали о мерах, которые были приняты, чтобы исправить негативное впечатление, которое могло сложиться у туриста от Пхукета. Судя по поданному сингапурцем заявлению в полицию, он был отнюдь не так доволен шофером, как местные власти.

Новости Пхукета

5 Июля 2023, 09:00 AM
Полиция Пхукета изучает шланг, принесенный водителем в участок. Фото: PR Phuket

Полиция Пхукета изучает шланг, принесенный водителем в участок. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Конфликт 2 июля на Ranong Rd. Фото: PR Phuket

Заявление полиции Пхукета об инциденте 2 июля. Фото: Phuket Provincial Police

Заявление полиции Пхукета об инциденте 2 июля. Фото: Phuket Provincial Police

Заявление полиции Пхукета об инциденте 2 июля. Фото: Phuket Provincial Police

Заявление полиции Пхукета об инциденте 2 июля. Фото: Phuket Provincial Police

Конфликт между водителем Параметом Соракетом (в интернете его имя также латинизируют как Poramet) и сингапурцем по имени Фарис Бин Абдулкадир Башарахил произошел 2 июля на Ranong Rd. в Пхукет-Тауне. Часть события была снята на видео из ближайшего кафе, выложенный в Facebook ролик мгновенно получил большой резонанс и вызвал поток риторических вопросов о том, насколько местную туристическую отрасль волнует собственный имидж, имидж Пхукета и имидж Таиланда в целом.

Как пояснила затем полиция, господин Башарахил был среди пассажиров микроавтобуса, приехавших из Краби. В Пхукет-Тауне мужчина попросил водителя Соракета довезти его прямо до отеля, на что тот ответил, что готов это сделать за 100 бат. Мужчины не договорились, в итоге сингапурец был высажен из минибаса на обочине вместе с вещами, которые шофер просто выбросил из багажного отделения, согласно показаниям господина Башарахила.

На прощание водитель сказал клиенту несколько грубых слов и замахнулся на него одной рукой, держа в другой шланг, похожий в ролике на обрезок арматуры. Центральный полицейский участок Пхукета и другие официальные лица в своих заявлениях особо подчеркнули, что импровизированное оружие было не металлическим и факта насилия не было.

«Водитель был недоволен тем, что пассажир сфотографировал его, и поднял руку, выражая недовольство», – заявил шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана.

«Спасибо водителю микроавтобуса, что воздержался от применения силы. Он не пошел на дальнейшую эскалацию. Когда его вызвали в полицию, он явился в участок», – добавил полковник.

Дело было оперативно передано в суд, который учел чистосердечное признание Парамета Соракета и приговорил его к штрафу в 1000 бат, говорится в заявлении полиции Пхукета. Статья 392 УК Таиланда (Запугивание, угрозы без физического насилия) предусматривает до 1 месяца тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

В заявлении полиции Пхукет-Тауна отмечается, что водительские права шофера были найдены соответствующими требованиям и разрешающими управление микроавтобусом и оказание услуг коммерческих перевозок на транспорте данного типа. В настоящий момент неизвестно, планирует ли офисы Дептранса (DLT) на Пхукете или в Краби принять какие-либо меры против шофера по своей линии (приостановка действия прав находится в ведении DLT).

Ни одна из официальных структур, выступивших с заявлениями по делу, ничего не сказала о мерах, которые были приняты, чтобы исправить негативное впечатление, которое могло сложиться у туриста от Пхукета. 

Местные объединения турбизнеса, такие как Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) инцидент не комментировали. При этом и отрасль, и Туристическое управление Таиланда (ТАТ) ранее подчеркивали, что возлагают особые надежды на сингапурский рынок в низкий сезон.

 

 

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